Maestros de la CNTE se manifiestan hoy afuera de AFORES sobre Reforma, en CDMX

Con bloqueos en las oficinas centrales de diferentes Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con su jornada de protestas dentro del paro de 72 horas que iniciaron la mañana del miércoles pasado.

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Los inconformes se apostaron frente a los inmuebles que albergan siete distintas AFORES, ubicadas en Paseo de la Reforma, entre avenida de los Insurgentes y el Circuito Interior.

Para resguardar la integridad de los manifestantes, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes viales en carriles laterales de dicha vía primaria, por lo que recomiendan a los automovilistas circular por el bloque central o utilizar vialidades alternas.

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Se prevé que estos bloqueos concluyan minutos antes de las 14:00 horas, momento en que tienen planeado realizar una movilización al Zócalo capitalino.

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Cabe señalar que, dentro de la principal demanda de los docentes, se encuentra la abrogación de la reforma educativa y la Ley del ISSSTE de 2007.

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