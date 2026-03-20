Las reumas de Acción Nacional

Cuando ya los partidos anunciaron sus estrategias rumbo a las elecciones del próximo año en el país, el PAN apenas intenta quitarse las chinguiñas para ver cómo le van a hacer en la contienda de 2027.

Morena, PRI y MC ya hasta le pusieron nombre a las figuras que utilizarán para violar la ley electoral con actos anticipados de campaña, poniendo a trabajar a sus futuros candidatos en tareas de promoción y defensa del voto desde este año.

Por su parte, el PAN realizará mañana un magno evento en la explanada de la Alameda del Sur, donde su líder, Jorge Romero, convocó a la crema y nata albiazul para anunciar ¡otra vez¡, que el partido abrirá sus candidaturas a la sociedad civil.

Sonará a discurso viejo, y no solamente porque el mismo Romero ya lo ha dicho, sino porque Movimiento Ciudadano, y hasta el propio PRI, anunciaron exactamente lo mismo, lo que dejaría ver que no hay una ruta clara de los azules para 2027.

La sede elegida por los jefes de los suspiritos azules para su evento es el territorio del alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien, por supuesto les garantizará que nadie ajeno al PAN los pueda mosquear.

Pero será muy interesante ver si las huestes panistas se abstienen de abuchear —si se atreve a ir— a Santiago Taboada, excandidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, quien ha dejado correr la idea de que le gustaría llegar a territorio coyoacanense.

De preferencia con él a la cabeza, pero si no para su coordinador de campaña en 2024, Héctor Barrera, quien siempre ha aspirado a la alcaldía, y que incluso ya habilitó un pequeño call center para preguntar cómo lo verían de candidato.

El asunto es que ni Taboada ni él son del agrado de Giovani, quien tendrá que dar su bendición a quien quiera relevarlo. Porque la dirigencia podrá decir misa, pero si el candidato que postulen no trae su aprobación, no hay forma de que pueda ganar.

A estas alturas del partido nadie puede negar que el alcalde de Coyoacán está entre los mejores calificados de la ciudad, después de casi cinco años de gobierno, periodo en el que lo lógico sería que el desgaste lo fuera disminuyendo, pero sigue bien posicionado.

El cónclave panista de mañana tiene varias aristas, pues dice mucho el que la sede se la hayan dado a Coyoacán, a pesar de que hay lugares importantes en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc o Cuajimalpa, también pintadas de azul.

Amén de todo esto, lo interesante será ver si el mensaje de la élite panista no desmerece, pues si salen de nuevo con eso de que van a abrirse a candidaturas ciudadanas, sin explicar a detalle cómo lo harán, quedarán como simples merolicos.

Tardaron en sacudirse las reumas, y por lo pronto arrancan al final de la cola.

CENTAVITOS

A poco más de dos meses de que arranque el Mundial de Futbol en México, Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se acaba de enterar que es el responsable de una comisión legislativa, creada hace un año para coadyuvar a que salga bien la justa mundialista. Se supone que esa comisión era presidida por el diputado Fernando Zárate, quien recién pidió licencia para integrarse al gobierno de Claudia Sheinbaum. El problema es que Sesma no sólo ignoraba lo de esa comisión, sino que nadie sabe qué hace, por la sencilla razón de que el gobierno no les comparte nada. Aunque el diputado verde no lo dijo abiertamente, es claro que la comunicación con Arnulfo, el secretario de Gobierno de Clarita, es nula.