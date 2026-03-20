Unificación de CoDi/DiMo con reglas para todos

Desde hace más de un año y reconociendo que el SPEI es la principal infraestructura del mercado financiero, pues a través de ella se realizan poco más de siete mil millones de transferencias (entre clientes de bancos y participantes indirectos del sistema) por un monto que supera los 33 billones de pesos (cerca de 700 billones en un año), Banxico, que gobierna Victoria Rodríguez, se plantea un cambio relevante para aumentar la eficiencia en los pagos digitales de última milla del SPEI.

Para la Secretaría de Hacienda, el impulso de pagos digitales es una medida no sólo de eficiencia económica y financiera, sino clave para la inclusión económica, la reducción de la inseguridad, la corrupción y la enorme informalidad que ampara muchas actividades ilegales. Consolidar las plataformas como DiMo y CoDi implicará establecer una hoja de ruta obligatoria para todos los participantes del sistema de pagos, reglas claras y homogéneas para que el pago digital sea similar en todas las aplicaciones de pagos y cobros digitales, que operen 24/7, sean instantáneas y fáciles tanto para quien paga como para el comercio que cobra, sin comisiones (como sacar un billete de la cartera o la morralla del bolsillo), y no permitan devolución de cambios o fracciones en efectivo. Esto pasará por simplificar la experiencia del pago digital de última milla. No sé si podría llamarse MexPago o Digicobro, o SpeiMóvil, pero el DigiPeso deberá tener la misma aceptabilidad general que los billetes y monedas, divisibilidad para asegurar liquidación de precios exactos y sobre medidas de seguridad para afianzar la confianza en su uso permanente en el pago de todos los servicios y mercancías públicos y privados.

Por ello, se plantean que el pago digital debe incluir un mínimo de pasos en aplicaciones y dispositivos móviles en todas y cada una de las instituciones bancarias y no bancarias reguladas para realizar o recibir pagos en el país. Se trata de abatir el uso de efectivo mediante una alternativa estandarizada de pagos digitales y transferencias electrónicas, instantáneos y sin fricciones para los usuarios.

Por ello se espera un marco de disposiciones consensuado con los bancos, con guías claras y simples para asegurar la aceptación generalizada y la utilización activa del pago digital ligado a cuentas de depósito y nómina del sistema financiero. Hoy, 90% de la población sigue prefiriendo el uso de efectivo para pagos menores y, aunque SPEI y medios de pago con tarjetas se han incrementado de manera relevante, representan menos de 20% del uso de efectivo en México. Desde el Estado, espere un anuncio relevante: el incentivo para que todos los pagos a los tres órdenes de gobierno sean realizados a través de medios digitales, algo que parece complicado para medios rurales, pero no para zonas urbanas, de ahí la participación de la Agencia de Transformación Digital, dado que la penetración del pago digital va de la mano con la implementación, continuidad y calidad del servicio de la telefonía móvil en todo el país, no sólo en zonas urbanas.

DE FONDOS A FONDO

#Sheinbaum/Frank-Walter Steinmeier. No es casual que, aprovechando la presencia de Claudia Sheinbaum en Cancún, Marcelo Ebrard la acompañara ayer en el encuentro con Frank-Walter Steinmeier, mandatario alemán. En mayo entrará en vigor el modernizado Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea con México (TLCUEM) y, hoy la Presidenta se referirá al necesario impulso a la actividad económica y transformación industrial que debe acompañar la revisión intermedia del TMEC y la implementación del TLCUEM.

#BanCoppel… Un cambio importante se está produciendo. Primero fue el lanzamiento del producto de nómina para el segmento que atiende (menos de 30 mil pesos de ingreso mensual), después la ampliación del portafolio del crédito automotriz, impulsado por la adquisición de ocho mil mdp de la cartera de CiBanco y, el financiamiento de motos en un mercado que crece al doble que el automotriz. Agregue la decisión de incorporarse al esquema de garantías de Nafin para colocar microcréditos por 27 mil mdp en tres años y la decisión de ir por otros mil millones de cartera hipotecaria en 2026. Cinco rubros que exhiben que dejó el monoproducto, para enfocarse en su digitalización y expansión financiera. ¡Cambiazo!