Venía cargadito, pero con más de 700 mil dólares; el sujeto fue detenido

Elementos de la Defensa lograron la detención de un hombre en posesión de 706 mil 600 dólares en efectivo, cantidad que equivale a más de 12.4 millones de pesos mexicanos, conforme al tipo de cambio vigente.

El aseguramiento ocurrió en un punto de revisión federal instalado en la colonia Guadalupe, al sur de la Sinaloa, como parte de los operativos permanentes para combatir delitos financieros y el trasiego de recursos ilícitos.

De acuerdo con información oficial de la Defensa, los militares marcaron el alto al conductor para inspeccionar la unidad en la que viajaba. Durante la revisión de la cajuela, localizaron una maleta que contenía dólares en efectivo, la mayoría de los billetes con manchas y restos de tierra.

Las autoridades contabilizaron 706 mil 600 dólares, distribuidos en 16 fajos de billetes de 50 y 100 dólares.

Conforme al tipo de cambio actual, el monto supera los 12 millones 400 mil pesos, lo que activó los protocolos correspondientes por posible operación con recursos de procedencia ilícita, figura contemplada en la legislación penal federal.

Tras el hallazgo, el detenido manifestó que el efectivo sería entregado en oficinas ubicadas en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos. Sin embargo, no presentó documentación que acreditara la legal procedencia del numerario.

Ante esta situación, los elementos del Ejército procedieron a informarle sus derechos, realizar la certificación médica correspondiente y ponerlo a disposición de la autoridad competente, junto con el vehículo y el dinero asegurado.

Será la instancia ministerial federal la que determine la situación jurídica del implicado y el origen y destino de los recursos.

Refuerzo de operativos federales en Culiacán

Este decomiso se suma a los operativos de revisión federal desplegados en puntos estratégicos de Culiacán, orientados a frenar delitos financieros, transporte de efectivo no declarado y posibles esquemas de lavado de dinero.

La Defensa, en coordinación con autoridades civiles, mantiene presencia en la capital sinaloense ante el contexto de seguridad que enfrenta la región.

La posesión de grandes cantidades de efectivo sin documentación comprobatoria puede derivar en investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal y cuya sanción incluye penas de prisión y multas económicas.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre vínculos adicionales del detenido con alguna organización delictiva.

