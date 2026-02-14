En 14 de febrero, asesinan a 3 personas al salir de la Sala de Despecho Angelópolis

La madrugada de este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se registró un ataque armado directo afuera del bar Sala de Despecho, ubicado sobre avenida Osa Mayor, junto a la zona turística de la Estrella de Puebla, en el área de Angelópolis.

El saldo preliminar confirmado por autoridades estatales es de tres personas muertas —dos hombres y una mujer— y cinco lesionadas por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con reportes oficiales y preliminares, los hechos ocurrieron entre las 02:20 y 04:00 horas, cuando las víctimas salían del establecimiento nocturno y se dirigían a abordar una camioneta Mercedes Benz blanca.

Sujetos armados que viajaban en motocicleta se aproximaron al vehículo y realizaron múltiples disparos contra sus ocupantes. Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos hombres y una mujer en el sitio. Cinco personas más resultaron heridas, dos de ellas trasladadas al hospital para recibir atención médica.

Sujetos armados que viajaban en motocicleta se aproximaron al vehículo y realizaron múltiples disparos contra sus ocupantes. Captura de video

Autoridades confirman detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que tras el ataque se activó un operativo coordinado por los tres órdenes de gobierno.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó la detención de cuatro probables responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial junto con dos motocicletas presuntamente relacionadas con la agresión.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.

De manera extraoficial, trascendió que las personas fallecidas fueron identificadas como Giselle N., Joaquín N. y Emmanuel N., de entre 20 y 25 años. No obstante, la autoridad no ha emitido una confirmación pública formal sobre sus identidades.

Alrededor de las 07:00 horas concluyeron las diligencias en el sitio. Personal de la Unidad de Traslados y Recolección de Cadáveres trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales correspondientes.

Línea de investigación y contexto

El gobierno estatal confirmó que se trató de un ataque directo en Puebla, sin descartar que pudiera estar relacionado con un posible enfrentamiento entre grupos delictivos, hipótesis que continúa bajo análisis ministerial.

La zona de Angelópolis, conocida por su actividad nocturna y por ser área recreativa y deportiva durante el día, permaneció resguardada por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Ejército Mexicano.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar el móvil del ataque.

