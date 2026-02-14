Claudia Sheinbaum inaugura ampliación de Bachillerato Nacional en San Pablo del Monte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la ampliación del Bachillerato Nacional en San Pablo del Monte en Tlaxcala, donde aseguró que “irá quitando el examen de admisión a la preparatoria” para que todos los jóvenes tengan acceso a la educación media superior.

Como uno de sus compromisos de Gobierno, la Mandataria federal expresó que ningún joven se quedará sin la oportunidad de estudiar la preparatoria. Recordó que en Estados Unidos y en Europa los jóvenes se inscriben en escuelas cercanas a sus domicilios, lo que podría ser una realidad en el país.

“Estados Unidos, no se hace examen para la preparatoria. Se va a la preparatoria que quede más cerca de la casa. No porque sea un modelo a seguir Estados Unidos. Pero en Europa es igual. Hay suficientes preparatorias. Entonces vamos a ir quitando el examen de admisión a preparatoria para que todos entren a la escuela, todos, absolutamente todas y todos”, señaló.

La ampliación del Bachillerato Nacional en San Pablo del Monte se impartirán carreras de ventas, contabilidad, inteligencia artificial y laboratoristas.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la nueva escuela mexicana sea parte de la Transformación. Señaló que los nuevos libros de texto en su Gobierno seguirán y se incluirá a las mujeres en la historia.

“Cambió algo muy importante: la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la nueva escuela mexicana. Y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir, esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. El que haya más escuelas es parte también de esta nueva escuela mexicana. Eso sí, a los libros de texto le vamos a incorporar algo. Las mujeres es en la historia”, afirmó.