“El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”, el mensaje de Sheinbaum

“Feliz día del amor y la amistad a todas y todos”, deseó la presidenta Claudia Sheinbaum este 14 de Febrero en un breve mensaje a través de sus redes sociales.

El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”, agregó la Presidenta.

El mensaje fue difundido la mañana del Día del Amor y la Amistad, en el marco de las actividades oficiales que encabezó la mandataria federal.

‘Ampliación de Bachillerato Nacional’ en Tlaxcala

Posteriormente, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el evento ‘Ampliación de Bachillerato Nacional’ en San Pablo del Monte, donde reiteró su felicitación por San Valentín ante estudiantes y asistentes.

Durante su intervención, destacó que en esta ocasión estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, para compartir la fecha.

Hoy es el día del Amor y la Amistad, muchas felicidades. Ahora me acompañó mi esposo para pasarlo juntos. Hay que pasar juntos el día del amor y la amistad”, puntualizó.

Ante ello, parte del público —en su mayoría jóvenes— comenzó a corear “¡beso, beso!”, solicitando una muestra pública de afecto. La presidenta reaccionó con humor y respondió: “Al ratito, al ratito, muchas felicidades a todas y a todos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Captura de video

A la conmemoración se sumó la Secretaría de las Mujeres, que emitió un mensaje institucional para promover relaciones basadas en la comprensión, la paz y el respeto, alejadas de cualquier forma de violencia.

El amor debe significar siempre comprensión, paz y respeto, mantenerse lejos de la violencia y el sufrimiento, esa es la lucha que hemos asumido, transformando historias y vidas”, señaló la dependencia en redes sociales.

La institución recordó que impulsa un cambio cultural orientado a erradicar la violencia contra la mujer, enfatizando que todas las personas tienen derecho a recibir amor y respeto sin discriminación.

“Con la construcción de un cambio cultural apostamos por relaciones donde ninguna mujer tenga que ocultarse, disminuirse o cambiar para ser amada. Todas, todos y todes tenemos derecho a recibir amor, comprensión y respeto. Este febrero, El Amor Transforma”, agregó.

Mensajes de otros actores políticos por San Valentín

La conmemoración del 14 de febrero también fue replicada por diversos actores políticos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el senador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, compartieron en redes sociales fotografías con sus parejas y mensajes alusivos a la fecha.

El pronunciamiento de la presidenta ocurre en un contexto de polarización política y debate público constante, donde el mensaje de que “el amor vence al odio” se posiciona como una narrativa orientada a la conciliación y cohesión social.

El evento en Tlaxcala se desarrolló sin incidentes y forma parte de la agenda educativa federal enfocada en la ampliación de cobertura de nivel medio superior.

asc