Marx Arriaga se autoproclama “director legítimo” de Libros de Texto Gratuitos

Luego de ser depuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como director General de Materiales Educativos, cargo que ocupaba desde 2021, Marx Arriaga Navarro se mantiene “atrincherado” este sábado en oficinas de la dependencia, ubicadas en Avenida Universidad.

En el marco de un foro virtual denominado “Protesta con Propuesta! 24 horas de diálogo desde las cloacas de la SEP”, Arriaga se autoproclamó “director legítimo” de los libros de texto gratuito y llamó a “defender” el Humanismo Mexicano y la Nueva Escuela Mexicana.

La SEP informó que a partir de este domingo 15 de septiembre, la plaza como funcionario público de Marx Arriaga dejará de surtir efecto y pasará a libre designación.

En consecuencia, dicha dirección general quedará a disposición de la SEP para realizar un nuevo nombramiento a partir del lunes 16 de febrero de 2026.

Desde la a oficina de la Dirección General de Materiales Educativos, Arriaga Navarro mantiene un foro virtual, donde uno de sus seguidores, el “maestro insurgente” José Daniel Espinoza Salazar, llamó a mantener la actual visión ideológica de los libros de texto de Educación Básica.

En el sexenio anterior, Arriaga encabezó la transformación de los libros de texto, lo cual generó críticas por errores ortográficos, fechas históricas modificadas, fallas en problemas matemáticos y un enfoque ideológico de izquierda.

*DRR*