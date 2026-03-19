Detienen a abuela, bisabuela y un tío de Eitan Daniel, niño hallado muerto en un costal en Chihuahua

La detención de familiares por el niño hallado muerto dentro de un costal en Chihuahua avanzó con la captura de padres, abuela, bisabuela y un tío en Ciudad Juárez.

El menor, identificado como Eitan Daniel, de un año y seis meses, fue localizado sin vida el pasado 10 de marzo dentro de un costal, envuelto en una cobija y abandonado en un terreno baldío en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el niño murió a consecuencia de un golpe en la cabeza.

Detienen a padres y familiares del menor

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que fueron detenidos el padre, Bryan Adrián, originario de El Paso, Texas; la madre, Vianey Esmeralda; así como la abuela Erika, de 44 años; la bisabuela Valeria, de 70, y el tío Raúl Rosendo.

Las detenciones se realizaron como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio.

El sí cuenta con vínculos por delitos contra la salud, sí trae un antecedente y también está relacionado en el contexto de este caso”, señaló Loya sobre el padre del menor.

Indagan violencia familiar como causa

Según las primeras líneas de investigación, el caso está vinculado con violencia familiar.

El funcionario explicó que el menor era agredido presuntamente por “poca tolerancia” de los adultos a conductas propias de su edad.

“Eran en contexto de poca tolerancia a lo normal que hace un niño de un año seis meses, que es llorar cuando tiene hambre, que es pedir atención de sus padres”, indicó.

Autoridades también informaron que el niño presentaba diversas lesiones, así como indicios de maltrato prolongado. Estos datos forman parte de las investigaciones ministeriales en curso.

Traslado del cuerpo y encubrimiento

De acuerdo con las indagatorias, la madre habría trasladado el cuerpo del menor en transporte público y un vehículo de plataforma antes de abandonarlo en un terreno baldío.

La autoridad investiga la posible participación de otros familiares en el encubrimiento del delito.

Podemos saber que pueda existir de manera inmediata el grado de participación por encubrimiento”, señaló el secretario de Seguridad.

Resguardan a otro menor

Durante las acciones, las autoridades localizaron a otro hijo de la pareja, de dos años de edad, quien fue puesto bajo resguardo del DIF al presentar señales de violencia.

Todos los detenidos permanecen a disposición de las autoridades, mientras la Fiscalía de Chihuahua integra la carpeta de investigación por homicidio y otros posibles delitos.

RLO