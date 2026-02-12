Convoca Martí Batres a participar en asambleas comunitarias de La Clínica es Nuestra 2026

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, convocó a la derechohabiencia a participar el próximo sábado 21 de febrero, a las 11:00 horas, en las asambleas comunitarias de La Clínica es Nuestra 2026, que se llevarán a cabo en unidades médicas de todo el país.

Buenas noticias para los derechohabientes del ISSSTE. El sábado 21 de febrero, a las 11:00 de la mañana, se van a celebrar las asambleas del programa La Clínica es Nuestra en todas las clínicas del ISSSTE que están en este programa”, compartió en redes sociales.

El director general destacó que en las asambleas, a realizarse de manera simultánea en todo el territorio nacional, la derechohabiencia podrá votar y decidir en comunidad cómo invertir el presupuesto federal, el cual podrá destinarse a obras, mejoramiento, equipamiento o mobiliario.

En esas asambleas, si eres derechohabiente, podrás participar y decidir, junto con las demás compañeras y compañeros, qué obras se requieren en la clínica o qué equipos se deben adquirir”, agregó.

Subrayó que gracias a los acuerdos logrados en cada asamblea, La Clínica es Nuestra 2025 cumplió con las necesidades específicas de cada unidad, por lo que se fortaleció la atención a los derechohabientes. Además, detalló, en el primer año de este programa las clínicas participantes obtuvieron desde mejoras en infraestructura hasta equipo médico diverso.

Ya tenemos la experiencia del 2025, donde, con los recursos que se le dan a cada clínica a través del programa La Clínica es Nuestra, se adquirieron más de 2 mil 400 equipos, donde se incluyen, por ejemplo, refrigeradores para la red fría de vacunas, de medicamentos o electrocardiógrafos, o baumanómetros, o muchos equipos más. También se realizaron más de 2 mil 500 obras como rampas, techumbres, en fin, reposiciones en diversos armados de las propias clínicas”, precisó.

Cabe destacar que con La Clínica es Nuestra 2025 se escucharon las necesidades de 562 unidades de primer nivel y se eligieron a las y los integrantes de los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), quienes dieron seguimiento puntual al cumplimiento de los trabajos de construcción o compra de equipo médico en cada unidad del país.

En este programa, impulsado en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, participan la Secretaría de Bienestar, de Salud, ISSSTE e IMSS-Bienestar para mejorar la atención médica de la derechohabiencia.

