Suman 24 casos de sarampión en Veracruz

El brote de sarampión continúa en ascenso en Veracruz, que alcanzó 24 casos confirmados con corte al 11 de febrero, de acuerdo con los reportes más recientes de la Secretaría de Salud federal.

La cifra representa un incremento de tres casos respecto al día previo y coloca al estado entre las entidades con transmisión activa del virus, señaló la dependencia.

De los 24 contagios, 16 se registraron en lo que va de febrero, lo que refleja una aceleración en la propagación del virus dentro del territorio estatal.

Las autoridades federales recordaron que el brote forma parte de un repunte mundial.

¿Cómo evitar el sarampión?

En un entorno donde un enfermo contagia a 18 personas, las medidas básicas resultan insuficientes ante un virus aéreo. La inmunización grupal protege a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Así es posible evitar el sarampión, según la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS:

Regla de oro: La vacuna triple viral garantiza una protección del 97% con dos dosis. Esta medida genera una inmunidad que resguarda a la persona de por vida contra el virus.

Soporte médico: No existe una cura antiviral específica, pero se recomienda el uso de dosis altas de Vitamina A. Este tratamiento de apoyo reduce drásticamente el riesgo de secuelas.

Aislamiento estricto: El paciente debe permanecer en casa hasta cinco días después del brote. En hospitales se requieren mascarillas de alta eficiencia porque el virus burla las protecciones normales.

Acción de emergencia: Recibir la vacuna en las primeras 72 horas tras una exposición puede evitar el desarrollo de la enfermedad. Esta medida suaviza los síntomas si el contagio ya ocurrió.

¿A los cuántos días aparecen las ronchas por sarampión tras el contagio?

Este es un enemigo de tiempos precisos. Conocer su calendario permite identificar el riesgo, pues una persona funciona como foco de contagio mucho antes de mostrar la primera marca en la frente.

Este es el tiempo en que las ronchas del sarampión aparecen tras el contagio, como explican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC:

Incubación silenciosa: Pasan entre 10 y 14 días desde el contacto hasta el inicio del malestar. Durante este periodo el patógeno se multiplica sin dar ninguna señal de alerta externa.

Antes de las ronchas ocurren cuatro días de malestar intenso. La enfermedad incluye fiebre superior a los 40°C, tos constante y conjuntivitis con ojos inyectados en sangre.

Explosión del brote: Cuando la fiebre llega a su punto máximo, las ronchas aparecen en la cara. El sarpullido avanza hacia los pies en los siguientes tres días de forma progresiva.

Periodo de contagio: La capacidad de infectar inicia cuatro días antes de las manchas y dura cuatro días después. Un paciente que solo parece agripado ya transmite el virus a otros.

Desvanecimiento: El sarpullido dura cerca de seis días antes de desaparecer en el mismo orden en que surgió. La piel puede quedar manchada de forma temporal durante la recuperación.

JCS