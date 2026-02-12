Vendedores ambulantes azotan a perro hasta matarlo

Una pareja que presuntamente se dedica a vender pays, fue denunciada por agredir salvajemente a un perrito en General Zuazua, Nuevo León.

El ataque tuvo cabida en la calle Teramo, en el sector San Juan, de la colonia Valle de Santa Elena.

Gracias a la presencia de una cámara de videovigilancia en la zona, el acto de crueldad cometido por el masculino, fue captado y posteriormente difundido en redes sociales.

Vecinos del sector hicieron un llamado a las autoridades para que hagan justicia y capturen a los presuntos agresores.

Medio Ambiente investiga golpiza a perrito

Por medio de las redes sociales, el gobierno de General Zuazua informó que el caso está siendo investigado, por lo que podría haber actualizaciones en el transcurso de los días.

Muchas gracias por sus reportes. El equipo de Bienestar animal ya se encuentra investigando la situación”, confirmó la página oficial de Facebook del municipio.

Se desconoce cuál es el estado de salud del animal agredido, que fue azotado al menos ocho veces contra el piso.

Vecinos dicen que el perrito murió

Vecinos de la zona donde se registró el ataque contra le perro aseguran que el animal falleció luego de ser azotado contra el suelo en varias ocasiones.

En una publicación en redes sociales, detallaron que “el perrito solo les ladró y ellos respondieron desviviéndolo de forma terrible al azotarlo contra el suelo hasta que dejó de llorar.”

Además, por la misma vía, algunos vecinos piden la ayuda de los pobladores para dar con el paradero de los vendedores de pays, a quienes califican como “porquerías de personas”.

Nuevo León contra el maltrato animal

Los casos de abuso y maltrato animal son delito en el estado de Nuevo León, y los castigos pueden ir desde multas hasta condenas en prisión.

De acuerdo con las reformas más recientes en el Código Penal del Estado, se establecen de 6 meses a 2 años de prisión para aquellos que atenten contra el bienestar de los animales.

En cuanto a las sanciones económicas, estas pueden ir desde las 50 hasta las 100 UMAS.

Pero si el maltrato causa la muerte del animal, las penas aumentan, y estas podrían llegar hasta los tres años de prisión aunado a multas más elevadas.

Rescatan a 56 perritos hacinados en criadero ilegal en Juárez

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León desmanteló un criadero irregular en el municipio de Juárez, logrando el aseguramiento de 56 perritos que vivían en condiciones precarias.

El operativo, encabezado por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y apoyado por elementos de Fuerza Civil, se derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre riesgos sanitarios y maltrato en un predio de la zona.

Al llegar al sitio, los inspectores de la Nueva División Ambiental constataron que el lugar operaba sin los permisos correspondientes que exige la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado.

Entre los ejemplares rescatados se encuentran razas pequeñas de alta demanda comercial como Pomerania, Shih Tzu, Yorkshire y Maltipoo.

Tras la inspección, la autoridad determinó la clausura total de las actividades de cría y venta en el predio.

Los 56 caninos fueron trasladados al Centro Estatal de Atención Animal y a diversas organizaciones protectoras para recibir evaluación veterinaria y cuidados inmediatos.

Perritos rescatados de un criadero ilegal Foto: Especial

