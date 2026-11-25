LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.. La empresaria mexicoamericana Vanessa Mena recibió en Guadalajara el premio Agave Strategic and User Experience, un reconocimiento a su visión estratégica y trayectoria empresarial. Su experiencia reúne dos proyectos que la han llevado a construir operaciones y desarrollar oportunidades en distintos mercados: Hair Vitamins México, en la industria del bienestar, y DNERO, en el sector de tecnología financiera.

De la distribución en México al desarrollo de una fintech

Desde 2020, Mena desarrolla Hair Vitamins México, empresa distribuidora de HAIRtamin en el país. A partir de esta iniciativa construyó una operación comercial local y abrió canales de venta para la marca a través de su tienda en línea, Amazon México y Mercado Libre, acercando sus productos al mercado mexicano.

Su experiencia en el desarrollo de marca y la apertura de mercados encontró una nueva dimensión en DNERO, donde participa como cofundadora y Chief Marketing Officer (CMO). Desde esta posición lidera la estrategia de marketing, posicionamiento, comunicación y campañas de lanzamiento de la compañía.

DNERO cuenta con un equipo de más de 50 colaboradores distribuidos en cinco países y desarrolla soluciones tecnológicas orientadas a facilitar las transferencias financieras entre Estados Unidos, México y Latinoamérica. Entre sus iniciativas se encuentra Dinero Arc, una propuesta que incorpora realidad aumentada y experiencias geolocalizadas para campañas empresariales.

Durante la presentación de DNERO en El Salvador, Mena enfocó la comunicación en una necesidad cotidiana de las familias que mantienen vínculos entre ambos países: enviar dinero desde Estados Unidos y contar con alternativas para recibirlo y utilizarlo en El Salvador. Una perspectiva que coloca la experiencia de las personas en el centro del desarrollo y posicionamiento de los servicios financieros.

Escritura, tecnología y maternidad

El espíritu emprendedor de Vanessa Mena también se expresa en sus proyectos editoriales. Es autora de publicaciones como Activa tu AI espiritual, Activa tu Ser en el Nuevo Mundo y El Diario de tu Ser, además de crear experiencias como Journal Mystery Ritual Box, en las que combina escritura, inteligencia artificial y ejercicios de reflexión para explorar el autoconocimiento.

Su visión sobre la inteligencia artificial parte de reconocerla como una herramienta que puede ampliar las capacidades humanas, estimular la creatividad y abrir nuevas posibilidades para quienes aprenden a incorporarla en su vida y trabajo.

Entre sus próximos proyectos se encuentra El Once, una publicación que prepara para presentar en diciembre y que representa una nueva etapa de su exploración editorial.

Detrás de sus iniciativas también está la experiencia de construir una carrera empresarial mientras ejerce la maternidad. Mena ha hablado de los desafíos que enfrentan las mujeres en los negocios, de las barreras relacionadas con el machismo y de la necesidad de desarrollar capacidades para dirigir equipos, emprender y atender distintas responsabilidades.

Una visión que sigue cruzando fronteras

Para Vanessa, construir negocios entre México y Estados Unidos implica comprender las particularidades de cada mercado, pero también reconocer los vínculos culturales, económicos y familiares que conectan a sus comunidades.

Su trayectoria refleja esa combinación: desde desarrollar la distribución de una marca internacional en México hasta participar en el posicionamiento de una empresa de tecnología financiera con presencia en cinco países. Hoy, su interés está en fortalecer el mercado mexicoamericano, impulsar nuevas oportunidades de negocio y explorar las posibilidades que ofrecen la tecnología y la creatividad.

CITA DE VANESSA MENA

«Construir Hair Vitamins México me enseñó a ganarme la confianza de un mercado desde cero. En DNERO parto de esa misma idea: antes de decidir cómo contar la historia de una marca, quiero entender cómo vive la gente a la que le hablamos».

Más sobre Vanessa Mena

Vanessa Mena es empresaria mexicoamericana, autora, creadora de contenido y directora de marketing de DNERO. Su trayectoria entre México y Estados Unidos incluye la expansión comercial de Hair Vitamins México y la distribución exclusiva de HAIRtamin en el mercado mexicano. Su experiencia abarca desarrollo de negocios, comercio electrónico, posicionamiento de marcas y comunicación digital. Cuenta con una comunidad de más de 500 mil seguidores en redes sociales.

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