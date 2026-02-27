Van más de 50 mil segundas consultas de programa Salud Casa por Casa en Sinaloa: Ariadna Montiel

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, afirmó que suman 50 mil segundas consultas del programa Salud Casa por Casa en Sinaloa y celebró que los trabajadores en el estado son de los primeros lugares a nivel nacional.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en San Ignacio, Sinaloa, la funcionaria destacó que se han realizado chequeos médicos y control de niveles a adultos mayores y personas con discapacidad.

“¿Cuántas veces escuchamos decir a la población que necesitaba apoyo y no llegaba? Pero ahora a través de programas de Bienestar, estamos cumpliendo el sueño de que, por el bien de todos, primeros los pobres”, sostuvo la funcionaria federal.

Destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha destinado un billón de pesos para los programas del Bienestar, que ya venían entregándose desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que se fortalecieron y ampliaron durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

“Estos recursos siempre había estado en el gobierno, pero no se viraba al pueblo ni a sus necesidades. Y hoy, sí llega al pueblo a través de los programas y obras, como las que presentó nuestro compañero Jesús Esteva.

Porque todo el gobierno de la presidenta está enfocado a vivir mejor, por eso bienestar se ha convertido en la frase que nos representa como proyecto de nación”, indicó la funcionaria.

Agregó que la administración de Sheinbaum seguirá trabajando en favor de los mexicanos y destacó la reducción de personas en pobreza en el país.

13.5 millones de mexicanos y mexicanas abandonaron la pobreza gracias al esfuerzo de la presidenta, que camina con su gente, con su pueblo y que escucha”, afirmó.

RLO