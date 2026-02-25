Ariadna Montiel inauguró Jornada Nacional de Capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio inicio a la Jornada Nacional de Capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, con representantes de las 32 entidades federativas.

El objetivo es fortalecer los mecanismos de ejecución de estos recursos que tiene como propósito combatir la pobreza y la desigualdad, mediante la inversión en obras de infraestructura social básica.

La encargada de la política social del país, destacó que la principal demanda de la población y de las autoridades estatales y municipales es la necesidad de inversión en materia de agua potable.

Recordó que en 2025 se invirtieron de manera conjunta, 24 mil millones de pesos, entre todas las entidades, en obras hidráulicas y de drenaje.

Subrayó que el objetivo del FAIS, cuyos recursos provienen de la recaudación fiscal, es combatir la pobreza mediante la inversión en obras de infraestructura social básica de beneficio comunitario.

Por su parte, el coordinador de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, Rodolfo Hernández Espinosa, resaltó la importancia de la capacitación para tener mayor cercanía y acompañamiento de las autoridades para el manejo del fondo con mayor transparencia, y dar seguimiento oportuno a los recursos del gasto público en beneficio de las comunidades con mayor rezago social.

En tanto, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, señaló que a la fecha se han logrado resultados alentadores con la inversión de recursos del fondo en materia hidráulica, gracias a la coordinación con los enlaces de la Secretaría de Bienestar y de los estados.

Agregó que en 2026, se mantendrán los lineamientos y se espera que la inversión en materia de agua en las entidades, sea del 30 por ciento.

En su oportunidad, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, explicó que los recursos del FAIS se entregan cada año a los gobiernos estatales, a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México para la realización de obras y acciones, así como inversiones públicas que beneficien directamente a la población de pobreza extrema.

Los recursos se pueden invertir en obras de infraestructura básica, priorizando: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica educativa, infraestructura básica de salud y mejoramiento de vivienda.