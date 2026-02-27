Con tecnología antidrones Defensa protegerá estadios durante el Mundial

Con la implementación de un sistema de última generación, enfocado en vigilancia y control tecnológico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) protegerá el espacio aéreo en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en los Fan Fest que se organicen en el país e inhabilitará el uso de drones no autorizados en los alrededores de estos puntos.

Los dispositivos, que serán utilizados por el Primer Batallón de Respuesta a Emergencias, utilizan tecnología avanzada de detección, rastreo e inhibición electrónica para neutralizar drones no autorizados que sobrevuelen los alrededores de las sedes.

De esta manera, las autoridades identificarán en tiempo real la presencia de aeronaves no tripuladas, esto permitirá realizar una evaluación de riesgos y una actuación de manera inmediata para desactivarlos antes de que se conviertan en una amenaza para los asistentes. Durante la Copa Mundial de Futbol el batallón tendrá una misión prioritaria:proteger el espacio aéreo en estadios, instalaciones estratégicas y eventos que atraigan multitudes.

En entrevista con Excélsior, el Capitán Segundo ingeniero en Comunicaciones y Electrónica José Alfredo Lara Álvarez, integrante del Primer Batallón de Respuesta a Emergencias explicó que, para esta labor, cuentan con dos tipos de equipos antidrones, portátiles y semifijos; los primeros, como su nombre lo dice, se pueden trasladar por los operadores y, de manera direccional cortar el enlace del dron con el control y el GPS para inhabilitarlo, mientras que los segundos con la capacidad de realizar este proceso con varios dispositivos a la vez. Con esta tecnología se puede cubrir un área de hasta tres kilómetros a la redonda.

“Se mantiene una protección del espacio aéreo en cualquier punto donde se encuentren operando estos equipos a manera de que se pueda desarrollar cualquier evento de manera satisfactoria”, señaló.

El rango de protección, de acuerdo con el mando militar, depende de las características del sitio donde se realice el evento, es decir, las estructuras o edificios que se encuentren y la cantidad de señales que operen en el espectro radioeléctrico. Sin embargo, señaló, la seguridad está garantizada, “puede llevarse a cabo una protección de manera adecuada en cualquier estadio y se va a utilizar una gran cantidad de equipos que van a proporcionar una cobertura total en cada uno de los eventos”, puntualizó.

Seguridad antidrones durante la Copa Mundial

En cuanto a las actividades que se realizarán en el país, en el marco de la Copa Mundial de Futbol, explicó que ya hay una coordinación previa en cada una de las sedes, así como en los sitios donde se establecerán los Fan fest. Asimismo, se proporcionará protección a cada uno de los eventos que se realicen.

“Durante los eventos de la Copa Mundial de futbol van a estar integradas una gran cantidad de instituciones, de organismos, que con todos ellos se tendrá una coordinación de manera permanente para poder sacar las actividades de manera adecuada”, señaló.

En México se jugarán un total de 13 partidos de la justa mundialista, cinco de ellos en la Ciudad de México, incluyendo la inauguración, programada para el próximo jueves 11 de junio, en todos estos encuentros se contará con la protección del Primer Batallón de Respuesta a Emergencias de la Defensa, el cual se encargará de evitar el paso de drones no autorizados a las cercanías de las sedes, así como en los puntos donde se instalarán los Fan fest.

DATO:

México albergará 13 partidos de la Copa del Mundo

Sistemas portátiles tienen un rango de acción de hasta dos kilómetros

Sistemas semifijos tienen un rango de acción de hasta tres kilómetros

«pev»