SRE pide a mexicanos evitar viajar a Israel e Irán ante conflictos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se mantiene atenta a la situación en Medio Oriente y pidió a las y los mexicanos evitar viajes a Irán e Israel.

En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, la Cancillería señaló que el personal de la Embajada de México en Irán mantiene contacto permanente con los connacionales que se encuentran en ese país.

De acuerdo con la SRE, las personas mexicanas en territorio iraní han manifestado su decisión de permanecer en ese país, pese al contexto actual en la región.

En el caso de Israel, la Embajada de México mantiene comunicación con connacionales y con autoridades locales. Hasta el momento, la dependencia federal indicó que no se han recibido solicitudes de asistencia consular.

Recomendaciones a mexicanos en la región

La Cancillería exhortó a las personas que se encuentran en Irán o Israel a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

Además, reiteró los números telefónicos de sus representaciones diplomáticas para casos de atención o protección consular:

Embajada de México en Irán: +98 912 122 4463

Embajada de México en Israel: 054 316 6717

La dependencia también recomendó el uso del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), herramienta que permite establecer comunicación directa con las representaciones diplomáticas en situaciones de emergencia.

El registro puede realizarse a través del portal oficial de la SRE, con el objetivo de facilitar la localización y asistencia a connacionales en caso de requerirse.

Seguimiento diplomático

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que continuará monitoreando la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente y que mantendrá informada a la comunidad mexicana.

Hasta el momento, no se ha informado sobre evacuaciones ni sobre operativos especiales de traslado para connacionales.

