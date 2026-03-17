Vamos a combatir la impunidad: Aureliano Hernández

El nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, exhortó al personal del órgano fiscalizador a fortalecer la lucha contra la corrupción, terminar con la impunidad y garantizar el cuidado de los recursos públicos.

Durante un mensaje dirigido a los trabajadores de la institución, el funcionario asumió formalmente su nueva responsabilidad y señaló que tres principios marcarán su gestión durante los próximos ocho años: cero tolerancia a la corrupción, defensa del dinero público y combate frontal a la impunidad.

“La fortaleza de la Auditoría Superior radica en la solidez de sus resultados, en la calidad del trabajo que realiza, en la rapidez de sus procesos y en la credibilidad que genere ante la sociedad. Debemos consolidar el prestigio que la institución exige”, expresó.

Hernández Palacios fue designado el pasado 10 de marzo como titular de la ASF, en sustitución de David Colmenares, y fue hasta ayer cuando asumió formalmente el cargo, momento en el que también pidió a su equipo fortalecer la relación con la ciudadanía y promover la participación social en la fiscalización del gasto público.

“La lucha contra la corrupción no puede darse únicamente desde el interior de la institución. Por ello, les instruyo a atender siempre al ciudadano; nos debemos al pueblo. El ciudadano no espera discursos, espera resultados”, señaló.

El nuevo Auditor Superior, quien anteriormente se desempeñaba como Auditor Especial de Gasto Federalizado, indicó que la institución debe continuar transformándose para consolidarse como un organismo moderno, con capacidades técnicas robustas, personal especializado y herramientas tecnológicas de vanguardia.

“No llego a la Auditoría Superior para responder a intereses particulares. Mi compromiso es con la honestidad. Pondré todo de mi parte para cumplir con esta convicción y espero que ustedes también la compartan: que un México sin corrupción es posible”, subrayó.

Previo a su designación, Hernández Palacios planteó ante los diputados de la Comisión de Vigilancia una serie de propuestas para fortalecer al órgano fiscalizador, entre ellas reducir los salarios de los altos funcionarios y aplicar una política de austeridad.

Durante su comparecencia del pasado 6 de marzo, como parte del proceso de selección que concluyó días después en San Lázaro, el funcionario también señaló que uno de los ejes centrales de su gestión será impulsar la denuncia ciudadana.

“El primero y más importante será la participación activa de la ciudadanía. Vamos a habilitar mecanismos desde redes sociales, denuncias por WhatsApp y, si es necesario, iremos a la plaza pública para que no exista ningún lugar en el país donde un ciudadano no pueda denunciar un acto de corrupción para que sea investigado”, señaló en ese momento.

Hernández Palacios es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien se desempeñó como secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El pasado 3 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no intervino en el proceso legislativo para la designación, y destacó que el nombramiento contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

“No, no participé en la decisión, eso es muy importante. Ayer (martes), entiendo que fue, todos los partidos lo votaron (a Hernández Palacios), y pues qué bueno”, dijo.