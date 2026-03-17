Transporte público moviliza a más de 90 millones de personas en México: AMTM plantea su transformación en el 17CIT

El transporte público en México es el principal medio de movilidad para millones de personas y, al mismo tiempo, uno de los sectores que enfrenta mayores retos estructurales en el país, señaló Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), al anunciar la realización del 17 Congreso Internacional de Transporte (17CIT), que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional.

Destacó que alrededor del 76% de la población se desplaza en transporte público, lo que representa cerca de 90 millones de personas que realizan diariamente millones de viajes en las ciudades del país.

Bajo el lema “Acelerando el cambio: Personas, Energía y Sostenibilidad”, el Congreso reunirá a autoridades, transportistas, especialistas y proveedores para analizar temas como gobernanza, fortalecimiento institucional, financiamiento, tarifa, electrificación y modernización del sistema.

Rosales Pallares comentó que el modelo actual “ya no cubre las necesidades de las personas”, por lo que es necesario replantearlo desde la política pública, con una visión de largo plazo que permita garantizar un servicio eficiente, seguro y sostenible.

Asimismo, subrayó que el impacto del transporte público va más allá de la movilidad. Indicó que más de 16 mil personas mueren cada año en México por mala calidad del aire, mientras que los siniestros viales provocan una cifra similar de fallecimientos, lo que convierte al tema en un asunto de salud pública.

El especialista señaló que factores como la falta de financiamiento, la operación tradicional del sector y la ausencia de incentivos han limitado su modernización, por lo que es necesario impulsar nuevos esquemas que permitan renovar la flota, incorporar tecnología y mejorar la calidad del servicio.

Entre los temas que se abordarán en el 17CIT se encuentra la transición hacia energías más limpias, el desarrollo de sistemas de transporte más eficientes y la construcción de ciudades con mejor calidad de vida, en un contexto donde la población urbana seguirá creciendo hacia 2050.

También destacó la importancia de colocar a las personas en el centro de la política pública, ante una realidad en la que millones de usuarios enfrentan traslados prolongados y altos costos en su movilidad diaria.

En el contexto del Mundial de Futbol 2026, Rosales señaló que el país deberá enfrentar retos inmediatos en materia de transporte, particularmente en aeropuertos y ciudades sede, donde será necesario garantizar opciones eficientes para los usuarios.

Este espacio de diálogo contará con conferencias magistrales, mesas de diálogo, una exposición tecnológica y la exhibición de autobuses de alta tecnología que ya operan en el país. El registro será gratuito y estará abierto a todo público interesado.

El 17CIT, que se realizará del 7 al 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, es gratuito y las personas interesadas pueden registrarse en citamtm.org

«pev»