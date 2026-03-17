Incendio al exterior de la Refinería de Dos Bocas deja 5 personas muertas

Un incendio afuera de la refinería Dos Bocas dejó cinco personas muertas, tras la ignición de aguas aceitosas que se desbordaron por las lluvias en la refinería Olmeca, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa estatal confirmó que el incidente ocurrió en el exterior de la barda perimetral de la instalación ubicada en el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con Pemex, las lluvias registradas en la zona provocaron el desborde de aguas con residuos aceitosos que salieron del área industrial de la refinería. Posteriormente, el líquido quedó estancado fuera del complejo y se produjo la ignición.

Como resultado del incidente murieron cinco personas, entre ellas una trabajadora de la empresa petrolera.

La compañía informó que también se brinda atención a personas lesionadas, aunque no precisó el número de afectados.

Pemex asegura que el incidente está controlado

Pemex indicó que el incendio ya fue controlado y que la situación no representa riesgo para la población cercana ni para los trabajadores que se encuentran dentro del complejo petrolero.

Personal del área de Salvaguardia Estratégica se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente”, señaló la empresa en un comunicado.

La petrolera también informó que se mantiene coordinación con autoridades para atender a las personas lesionadas y apoyar a los familiares de las víctimas.

Atención a lesionados y familiares

La empresa señaló que se brinda atención integral a quienes resultaron heridos durante el incidente.

Asimismo, expresó condolencias a familiares y amigos de las personas fallecidas.

Pemex indicó que continuará colaborando con las autoridades en las investigaciones para determinar con precisión el origen de la ignición del líquido aceitoso.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni detalles adicionales sobre las circunstancias en las que se encontraban en el exterior de la instalación al momento del incendio.

Refinería Olmeca, proyecto estratégico de Pemex

La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, forma parte del sistema nacional de refinación y es uno de los proyectos energéticos impulsados por el gobierno federal para aumentar la capacidad de procesamiento de petróleo en el país.

El complejo fue construido para procesar hasta 340 mil barriles diarios de crudo, con el objetivo de producir combustibles como gasolinas, diésel y turbosina para el mercado interno.

La instalación forma parte de la estrategia energética que busca reducir la dependencia de combustibles importados y fortalecer la capacidad de refinación nacional.

RLO