Policías retiran bloqueos en la capital de Oaxaca

Un promedio de 600 elementos de la Policía Estatal retiraron cinco bloqueos en distintas avenidas de la capital de Oaxaca y periferia, donde participaron personas integrantes de la organización Alianza por la Paz y Justicia (APJO), quienes colapsaron la movilidad de miles de personas y transporte púbico.

En el operativo, los uniformados provistos de escudos, toletes y gas lacrimógeno replegaron a los manifestantes que, desde temprana hora, secuestraron autobuses, camiones de carga y de reparto para cruzarlos en medio de las arterías.

Durante el retiro, uno de los líderes golpeó a un oficial con un palo, sin embargo, no fue remitido a las autoridades.

Antes, los manifestantes vandalizaron un autobús foráneo, así como unidades del trasporte público, como medida de presión para que el gobierno estatal intervenga ante el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a quien acusan de la falta de avances en diversos casos y de presuntas irregularidades en la impartición de justicia.

El dirigente de la alianza, Ernesto López, plantea problemáticas relacionadas con justicia, seguridad y atención a comunidades indígenas; sin embargo, aseguró “no han obtenido respuestas claras por parte del gobierno estatal”.

Después del mediodía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la liberación de vialidades bloqueadas en la ciudad y periferia, bajo un esquema de “cero tolerancia” a la afectación de terceros y respeto absoluto a los derechos humanos y libre manifestación.

Elementos de la corporación mantienen presencia permanente en los puntos despejados, para evitar nuevos cortes a la circulación y asegurar el orden público.

Policías de Oaxaca Foto: Patricia Briseño

JCS