Se va a paro el transporte por tarifazo en Veracruz

VERACRUZ, Ver.

El servicio del transporte público quedó parcialmente suspendido en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, luego de que transportistas implementaran una nueva tarifa que no fue autorizada por el gobierno estatal.

El 28 de enero aparecieron en los camiones de la zona letreros que le informaban a los usuarios que la tarifa de 9 pesos —la cual ha estado vigente desde el 2014— se había incrementado a 12 pesos.

Entonces la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en una entrevista, aseguró que no se había autorizado ningún incremento y llamó a los transportistas a poner orden.

Transportistas pidieron al gobierno la tarifa única de 12 pesos, sin descuentos para estudiantes ni personas de la tercera edad, y de 18 para los autobuses Ulúa, los más modernos. Sin embargo, las autoridades se negaron.

Los transportistas tomaron la decisión de retirar la mayoría de los autobuses de las rutas, como una medida de presión para que el gobierno de Veracruz autorice la actualización, pues argumentan que ya no es rentable como negocio.