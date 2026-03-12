Vinculan a proceso por feminicidio a compañero de Kimberly Ramos, estudiante de la UAEM

Jared Alejandro 'N' fue vinculado a proceso por el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo tras ser reportada como desaparecida por sus familiares.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo un auto de vinculación a proceso durante la audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec.

El juez determinó que había elementos suficientes para vincular a proceso a Jared Alejandro 'N', compañero de la UAEM de Kimberly Ramos, por el feminicidio de la joven de 18 años, quien en la última comunicación que tuvo con sus familiares les había informado que había llegado a la universidad.

Además de vincularlo a proceso, el juez dictó prisión preventiva como medida cautelar en contra de Jared Alejandro 'N', por lo que permanecerá interno en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en Atlacholoaya, Xochitepec. También estableció seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, Jared Alejandro 'N' habría participado en la privación de la vida de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, cuyo cuerpo sin vida fue localizado al norte de Cuernavaca.

Detenido por caso Kimberly enfrenta dos procesos

Jared Alejandro 'N', el único detenido por el caso de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, quien fue reportada como desaparecida y hallada muerta el pasado 2 de marzo, enfrenta dos procesos penales en su contra:

Desaparición de persona cometida por particulares agravada.

Feminicidio

La primera vinculación a proceso contra Jared Alejandro 'N' fue por desaparición de persona cometida por particulares agravada durante la audiencia realizada el pasado 6 de marzo, en la que el agente del Ministerio Público aportó pruebas suficientes para comprobar su participación en dicho ilícito en agravio de su compañera de la universidad, Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

La Fiscalía de Morelos obtuvo posteriormente una segunda orden de aprehensión contra Jared Alejandro 'N' por el delito de feminicidio, la cual cumplimentaron en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso), en en Atlacholoaya, Xochitepec, donde actualmente se encuentra preso.

Jared Alejandro 'N' fue detenido luego de que en su casa fuera hallada la bolsa de la joven que fue reportada como desaparecida el pasado 20 de febrero, así como su credencial. El cuerpo de Kimberly, quien estudiaba segundo semestre de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática en la UAEM, fue localizado en un predio contiguo del campus norte la universidad.

Detenido por caso Kimberly podría pasar 75 años en prisión

Jared Alejandro 'N', el único detenido por la desaparición y el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, podría alcanzar hasta 75 años de prisión, informó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

El también estudiante de la UAEM fue imputado de desaparición de persona cometida por particulares agravada en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y posteriormente las autoridades de Morelos obtuvieron una segunda orden de aprehensión esta vez por el feminicidio de la joven, la cual cumplimentaron.

vjcm