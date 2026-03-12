Menor se trepa y se aferra a batea de camioneta sin ser visto; ¿cómo llegó ahí? | VIDEO

Momentos de angustia y peligro se vivieron en la Carretera Federal 200, en el tramo Santa Elena – Puerto Escondido, en la costa de Oaxaca, luego de la presencia de un niño dentro de la batea de una camioneta sin que el conductor de la misma se diera cuenta.

De acuerdo a un video captado por otro conductor, el menor de entre 3 y 4 años de edad fue captado viajando aferrado a la parte trasera de una camioneta tipo “estaquita” que circulaba a alta velocidad.

Si en sí el ver la imagen ya era perturbadora, se dio a conocer que el menor iba sujetándose como podía de la batea del vehículo, con la puerta trasera abierta, lo que lo exponía a una caída que pudo terminar en tragedia.

¿Cómo llegó ahí?

Según los primeros reportes, todo habría ocurrido por una confusión familiar, pues se creyó que el pequeño se había quedado al cuidado de su abuela, sin embargo, en un parpadeo el infante logró treparse a la camioneta antes de que ésta arrancara sin que nadie lo viera.

Testigos que compartieron la imagen en redes sociales comentaron que el conductor, presuntamente el padre del menor, “no se había dado cuenta de que este estaba ahí", hasta que otro automovilista lo alertó, lo que obligó a detenerse y darse cuenta de lo sucedido.

