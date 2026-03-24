USPA Global y ESPN amplían relación con Chris Fowler para los campeonatos de polo de alto hándicap de 2026

La histórica relación incluye al legendario comentarista de ESPN Chris Fowler presentando la final de la USPA Gold Cup® el 29 de marzo por primera vez, y la final del U.S. Open Polo Championship® el 26 de abril por segundo año, en el USPA National Polo Center en el condado de Palm Beach, Florida, junto a los veteranos comentaristas Kenny Rice y el miembro del Salón de la Fama del Polo Adam Snow.

"He tenido el privilegio de cubrir algunos de los eventos más icónicos del deporte, y lo que sigue atrayéndome al deporte del polo es la asociación única entre el jugador de polo y el pony de polo, así como la velocidad y la intensidad de la competición al más alto nivel", dijo Fowler. "Presentar tanto la USPA Gold Cup como el U.S. Open Polo Championship me permite compartir la energía y singularidad de este hermoso deporte con una audiencia más amplia de ESPN".

La USPA Gold Cup, disputada por primera vez en 1974, es el segundo torneo más importante del polo estadounidense, justo detrás del U.S. Open Polo Championship, que se jugó por primera vez en 1904. La competición de este año contará con 10 equipos de élite compitiendo al más alto nivel del deporte del 4 al 29 de marzo. El prestigioso U.S. Open Polo Championship, disputado del 1 al 26 de abril, es ampliamente reconocido como una vitrina para muchos de los mejores jugadores y atletas equinos del mundo y sigue siendo uno de los torneos de polo más prestigiosos a nivel global. Ambos torneos se han jugado consecutivamente desde que llegaron al condado de Palm Beach, Florida, en 2004. Estas competiciones de polo de alta calificación tienen lugar en el U.S. Polo Assn. Stadium Field One en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida.

La cobertura de la final de la USPA Gold Cup a principios de abril, seguida por el partido final del U.S. Open Polo Championship en mayo, estará disponible en múltiples plataformas de ESPN, incluyendo ESPN2.

"Nuestra relación a largo plazo con ESPN continúa elevando el deporte del polo, la marca U.S. Polo Assn. y el impulso global detrás de ella", dijo J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca deportiva global multimillonaria U.S. Polo Assn. "El regreso de Chris Fowler y su presencia ampliada presentando tanto la USPA Gold Cup como el U.S. Open Polo Championship refuerza aún más el impulso y la visibilidad de estos torneos de clase mundial ante una audiencia global".

Más allá de la cobertura en directo de los partidos, las plataformas de ESPN también presentan nuevos episodios del programa galardonado en dos ocasiones Breakaway: Presented by U.S. Polo Assn., producido por Global Polo. Los espectadores pueden seguir cobertura exclusiva entre bastidores, perfiles de jugadores y momentos destacados de los campeonatos en el canal de YouTube de Global Polo, incluyendo cobertura especial vinculada a las retransmisiones de la USPA Gold Cup y el U.S. Open Polo Championship.

"La United States Polo Association está encantada de ver el continuo crecimiento del deporte a través de nuestra relación con ESPN", dijo Stewart Armstrong, presidente de la United States Polo Association (USPA). "La USPA Gold Cup y el U.S. Open Polo Championship representan el más alto nivel de competición en el USPA National Polo Center para la temporada estadounidense, y la mayor visibilidad proporcionada por ESPN subraya el atletismo, la dedicación y la tradición que definen nuestro deporte".