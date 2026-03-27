Astrofísico mexicano gana Premio Princesa de Girona Internacional 

El astrofísico José Eduardo Méndez Delgado ganó el Premio Princesa de Girona Internacional en Investigación 2026 por el trabajo que ha desarrollado para encontrar que, en la vida y la muerte de las estrellas, las partículas de éstas han producido los elementos químicos que han originado vida en la Tierra, como el oxígeno.

Su investigación se centra en el estudio sobre el origen y la evolución de las galaxias, los elementos químicos de las nebulosas, así como de la física y la química de los ambientes fotoionizados, es decir, ambientes que rodean a las estrellas más grandes y más calientes, donde ha encontrado pistas que ayudan a responder una de las preguntas de origen y destino de la humanidad, ¿de dónde viene la materia que nos forma?

En entrevista con Excélsior, el científico de 31 años, desde Madrid, explicó que esos entornos no sólo representan algunos de los escenarios más energéticos del cosmos, sino que también son clave para comprender el ciclo de las estrellas.

El astrofísico José Eduardo Méndez Delgado, ayer en el acto central de la tercera parada del Tour del talento por el Premio Princesa de Girona. Fundación Princesa de Girona

Más allá de su complejidad científica, la investigación conecta directamente con una idea profunda: el origen de la vida misma. Los elementos químicos esenciales que hoy componen la Tierra y a los seres humanos fueron forjados en el interior de estrellas y dispersados tras su muerte en eventos cósmicos. En este sentido, el ciclo estelar no es ajeno a nuestra existencia; por el contrario, nos incluye como parte de una historia universal en la que, literalmente, estamos hechos de materia estelar”, dijo.

El Premio Princesa de Girona reconoce también los trabajos académicos realizados en equipo, además de la labor activa que realiza en consorcios internacionales como el Sloan Digital Sky Survey que, recientemente lo nombró Survey Scientist, es decir, el científico encargado de la planeación del Survey “en un proyecto que viene para el futuro sobre el mapeo en un grupo local de galaxias para poder entender bien la retroalimentación entre la física a pequeña escala y la física a mayor escala dentro de las galaxias”.

Su trayectoria ya había sido distinguida en 2025, cuando fue finalista del mismo Premio Princesa de Girona para personas investigadoras menores de 35 años.

El Princesa de Girona de este año marca un punto de inflexión, porque el también académico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM considera que reconoce tanto su trabajo pasado como el que está por venir.

Del átomo a la astrofísica

El camino de Méndez Delgado hacia la astrofísica comenzó en lo más pequeño. Su interés inicial estaba enfocado en la física atómica, en comprender cómo los átomos —esas unidades invisibles— construyen todo lo que existe.

Fuente: UNAM

Ese enfoque cambió al descubrir que las mismas leyes que gobiernan lo diminuto también explican lo gigantesco. Bajo la guía de científicos como Manuel Peimbert, entendió que el estudio del universo es, en esencia, una extensión natural de la física atómica.

“Fue encontrar el combo perfecto”, recordó. “La naturaleza de las galaxias, de las nebulosas y de todo lo que nos rodea y de lo que podemos ver, está constituida por estos pequeños átomos. Y es entonces donde yo doy el salto a investigar cosas del universo, en particular, las nebulosas gaseosas, que son además de todo objetos muy bonitos”.

Desde entonces, ha contribuido a descifrar cómo las condiciones en estos entornos afectan la formación de nuevas generaciones de estrellas y la transformación del medio interestelar.

Una llamada sorpresiva

En medio de la organización de un congreso de astronomía, la semana pasada le llegó la notificación de que era finalista del Premio Princesa de Girona Internacional en Investigación 2026 y le informaron que tendría una serie de entrevistas.

“La verdad no tuve tiempo ni de llamarle a nadie, ni absolutamente nada… Hasta el día siguiente que ya desperté fue que dije: ¡wow!, esto es importante... Sólo pude compartir la noticia con mi padre”.

Fue la Fundación Carolina la que presentó la candidatura de José Eduardo Méndez Delgado y obtuvo el apoyo de los científicos César Esteban, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias; Kathryn Kreckel, investigadora de la Universidad de Heidelberg; Niv Drory, investigador de la Universidad de Texas; Yair Krongold, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, y Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Reproducir Mexicano de la UNAM buscará agua en Marte.

Estoy muy contento… este premio es una muestra de que la gente está muy interesada por la astronomía y busca saber más sobre el espacio, sobre el universo y sobre el cielo que podemos ver”, sostuvo.

Ayer, en el acto central de la tercera parada del Tour del talento que se extendió durante toda la semana en Alcalá de Henares, Madrid, el rey Felipe VI de España presidió el anuncio de los ganadores. La ceremonia de premiación será el 14 de julio en Barcelona, en el Gran Teatro del Liceo, con presencia de la Familia Real.