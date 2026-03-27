Caravana migrante Génesis arriba a Villa Comaltitlán

La caravana migrante Génesis continúa su avance hacia el municipio de Escuintla, tras recorrer más de 30 kilómetros desde su salida de Tapachula el martes.

El grupo, integrado por al menos 500 personas de Haití, Cuba, Venezuela y Centroamérica, arribó a Villa Comaltitlán, donde recibió asistencia humanitaria por parte del gobierno municipal.

En el Centro de Asistencia Social local, los integrantes del contingente recibieron alimento, hidratación, servicios médicos y asesoría jurídica.

Sin embargo, el incesante calor y las altas temperaturas del asfalto han causado afectaciones, pues hasta el momento, las autoridades reportan la atención de 124 personas por deshidratación, golpes de calor y heridas graves en los pies.

Una ambulancia de Protección Civil custodia el trayecto para realizar curaciones y administrar sueros a quienes presentan ampollas abiertas.

Participantes en esta caravana señalaron que llevan casi dos años esperando la regularización de sus documentos por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Ante la lentitud de los trámites y la imposibilidad de obtener un empleo legal para sostener a sus familias, han decidido abandonar Tapachula en busca de mejores oportunidades en el norte.

El contingente es custodiado de cerca por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

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