Se preparan pescadores para la Semana Santa en Tabasco

En plena Semana Santa, la temporada más importante para el sector pesquero y restaurantero de Paraíso, Tabasco, las ventas han caído hasta 40%.

El detonante, dijeron, es el temor de la población a consumir pescados y mariscos contaminados tras el reciente derrame petrolero.

La desconfianza se ha instalado con fuerza en el mercado local. Familias que desde hace generaciones viven de la pesca y la venta de mariscos enfrentan hoy una crisis en temporada alta.

Para conservar a su clientela, los vendedores del Mercado Central han optado por traer producto de otros estados —pejelagarto de Jonuta y mojarra de Malpaso, Chiapas—, lo que encarece sus costos y reduce sus márgenes de ganancia.

Lo que vendemos aquí está limpio, lo traemos de otras partes”, dijeron a Excélsior las vendedoras del mercado.

Los restauranteros tampoco se quedan atrás. Establecimientos como La Posta, uno de los más tradicionales de Paraíso, recurren a redes sociales para garantizar a sus clientes que el pescado, ostiones y mariscos que ofrecen provienen de Campeche y están en perfecto estado.

Ante la caída en el consumo y los señalamientos de organizaciones como Greenpeace, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen labores de limpieza constantes y que se brindará apoyo directo a los pescadores censados.

SARGAZO CON CHAPOPOTE IMPACTA LAS COSTAS

A la oleada de hidrocarburo que contaminó el litoral veracruzano en las últimas semanas, ahora se suma un nuevo golpe ambiental: sargazo mezclado con fragmentos de chapopote comenzó a arribar la mañana del jueves a las playas del sur, sorprendiendo a pescadores y prestadores de servicios.

De poco valió que avanzamos en la limpieza del chapopote, nos llegó el sargazo”, lamentó Salvador, pescador de la zona, quien junto con su padre y su hermano Juan se sumaron a las brigadas comunitarias que desde hace días retiran el hidrocarburo de la arena.

Los habitantes describen una franja de algas marinas impregnadas de residuos negros y pegajosos, con olor a combustible. La combinación dificulta la limpieza: el sargazo retiene el chapopote y lo dispersa con mayor facilidad a lo largo de la costa.

Prestadores de servicio en las playas de Pajapan, Veracruz, reportaron la llegada de esta alga con restos de hidrocarburo. Foto: Especial

En medio de los restos, los pescadores encontraron una tortuga muerta, arrastrada por la marea.

La comunidad asegura que no es normal observar mortandad de esta especie en tan poco tiempo y rechaza que se trate de “exageraciones” o “inventos”, como, dicen, se ha insinuado desde algunos espacios oficiales.

Aquí vivimos del mar, sabemos cuándo algo está mal. Y esto está mal”, expresó uno de los prestadores de servicios turísticos que participó en la limpieza.

La llegada de sargazo contaminado ocurre mientras la Semar mantiene operativos de retiro de hidrocarburo en playas de la costa central y sur. Organizaciones ambientales han documentado más de 50 puntos con presencia de chapopote.

-Lourdes López

IDENTIFICAN PUNTO; ACUSAN OMISIONES

El grupo interdisciplinario formado para atender la emergencia en el golfo de México identificó nuevas manchas en el mar luego de un sobrevuelo que realizaron para verificar la situación tras los trabajos de limpieza que han implementado para sanear las costas afectadas por el derrame de combustible, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que desde el primer momento del derrame de crudo se ha atendido la situación.

Mientras tanto, 38 organizaciones en defensa de territorios y recursos naturales, así como de especialistas en medio ambiente, denunciaron esta semana que las autoridades tenían conocimiento desde febrero pasado, por lo que calificaron sus acciones de insuficientes.

-Jimena Campuzano

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