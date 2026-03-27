Polémica en Michoacán: alumnos recrean escenas de violencia y crimen en concurso escolar

La polémica sigue envolviendo a Michoacán. Durante el concurso Bailes de Sectoriales el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en el municipio de Contepec, un grupo de estudiantes apareció encapuchado, simulando vestir ropa táctica, chalecos antibalas y portando armas falsas, que son réplicas de armas largas.

La institución educativa desaprobó cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o apología del delito.

Los estudiantes hicieron la “interpretación” durante aproximadamente seis minutos, con una rutina que combinó baile con simulaciones tácticas.

Además, durante la coreografía mostraron imágenes de alcaldes como Enrique Velázquez Orozco, expresidente municipal de Contepec, cuya fotografía fue mostrada con la palabra “asesinado”.

La escena también aplicó con otros ediles como César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla; Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija; Salvador Bastida García, de Tacámbaro; y Carlos Manzo, de Uruapan, quien fue asesinado.

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Luego incluyeron un discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum que forma parte del denominado Plan Michoacán, en el que expone que la seguridad debe construirse con justicia, desarrollo y respeto a la vida.

La presentación fue a inicios de la semana, pero el pasado miércoles el Cobaem emitió un comunicado, en el que lamentó lo sucedido.

También reconoció la libertad de expresión de estudiantes y docentes, pero exhortó a priorizar contenidos que promuevan valores positivos.

Especialistas han advertido que estos hechos son reflejo del entorno de inseguridad que permea en diversas regiones del estado.

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