¿Te pueden suspender la Pensión del Bienestar si no tienes CURP biométrica?

La Secretaría del Bienestar NO suspende de forma inmediata el pago de la Pensión para Adultos Mayores si no cuentan con la CURP biométrica. Al ser un derecho constitucional, el depósito está blindado. Sin embargo, no tramitarla sí bloqueará nuevas altas, cambios de tarjeta en el Banco del Bienestar y trámites de aclaración por supervivencia, ya que las Reglas de Operación federales exigen la validación biométrica del Renapo para evitar fraudes y suplantación de identidad.

La implementación de la CURP con datos biométricos por parte del Registro Nacional de Población (Renapo) ha generado una ola de desinformación en redes sociales, alertando erróneamente sobre la supuesta pérdida masiva de apoyos sociales.

La coordinación entre la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha estrechado bajo el marco de la renovada Ley General de Población, cuyo propósito fundamental es garantizar la certeza de la identidad digital en México y combatir la delincuencia organizada y la suplantación.

Si eres beneficiario, tienes un familiar adulto mayor o eres derechohabiente de alguna beca federal, aquí te explicamos qué pasa realmente con tus depósitos.

¿Por qué no te pueden quitar la pensión por un trámite?

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene rango constitucional. Esto significa que ninguna regla administrativa o falta de actualización documental puede anular el derecho del ciudadano a recibir el apoyo.

Sin embargo, existe una diferencia crítica entre "perder el derecho" y "sufrir una retención administrativa". Las Reglas de Operación de la Secretaría del Bienestar estipulan que el padrón de beneficiarios debe estar perfectamente auditado. Es aquí donde la CURP biométrica entra en juego como el candado definitivo contra el "cobro de pensiones fantasma" o el cobro indebido por parte de terceros tras el fallecimiento del titular.

Mujer usa su computadora y CURP certificada

El papel del Banco del Bienestar en la transición biométrica

El problema para quienes no realicen el trámite no estará en la Secretaría del Bienestar, sino en las ventanillas bancarias.

El Banco del Bienestar ha homologado sus sistemas de seguridad con la base de datos nacional del Renapo. Si necesitas acudir a una sucursal para resolver alguna de las siguientes situaciones, la CURP certificada con biométricos ya es obligatoria:

Reposición de plástico: Si tu tarjeta Bienestar vence, se daña o la pierdes, el sistema central requiere el cotejo de tu huella dactilar e iris antes de emitir un nuevo plástico.

Cobro directo en ventanilla: Para los adultos mayores que no recuerdan su NIP y necesitan retirar efectivo directamente con el cajero humano, se solicita el documento con estatus biométrico.

Aclaración de movimientos: Reportes de cargos no reconocidos o retenciones en cuenta.

Tabla Comparativa: impacto real en los programas sociales

Para evitar caer en noticias falsas (fake news), evalúa el impacto del estatus de tu documentación mediante este desglose técnico oficial:

Curp y pensión del bienestar

¿Qué pasa con los adultos mayores que no pueden salir de casa?

La asistencia para personas de la tercera edad con movilidad reducida o discapacidad es un tema recurrente. La Segob y el Registro Civil han emitido un protocolo especial de atención:

La figura del Auxiliar Bienestar: El familiar registrado oficialmente ante la Secretaría del Bienestar puede acudir al módulo de Renapo local para solicitar una visita domiciliaria programada.

Brigadas de Identificación de la Segob: En coordinación con las delegaciones estatales del Bienestar, se realizan despliegues periódicos en zonas rurales de alta marginación y asilos para realizar el escaneo de iris y toma de huellas in situ mediante equipos portátiles.

Si ya cuentas con tu tarjeta activa y cobras regularmente a través del cajero automático sin contratiempos, tu flujo de efectivo no se verá interrumpido este mes. Sin embargo, no dejes pasar más tiempo; agenda tu cita presencial en el Registro Civil de tu localidad para blindar tu cuenta ante cualquier contingencia administrativa. Recuerda que es un trámite en persona porque registran tus datos biométricos.