Urgen a transparentar peluquería ‘escondida’; denuncian uso de Senado para fines privados

Decidido sólo por Morena y con servicio exclusivo para el oficialismo, el escándalo en torno al salón de belleza que se reabrió en el Senado en septiembre de 2024 generó que senadoras de oposición pidieran a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, que les proporcione la información detallada de quién solicitó su apertura, quién es la persona que ofrece el servicio, por qué el Senado le presta ese espacio y por qué se ocultó su existencia al pleno.

Y aunque no tiene relación con la reapertura del salón de belleza en el interior del Senado, la compra de productos de cosméticos y enseres de arreglo personal para el Canal del Congreso, ordenada por el Senado en 2024 y ventilada a raíz de conocerse el funcionamiento de la estética, generó polémica, porque incluye una factura cuyo CFDI no aparece en el verificador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con las propias senadoras.

Ayer, en el piso dos del edificio identificado como Hemiciclo fueron retirados los elementos de Resguardo Parlamentario y se quitaron los sellos colocados la noche del pasado miércoles en la puerta del salón de belleza; sin embargo, la puerta estaba cerrada con llave y así se ha mantenido gran parte del día.

Como todos la mayoría de los senadores del oficialismo asistieron a la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, en Querétaro, el Senado estuvo semivacío; sus actividades se redujeron, y en el pasillo del piso dos del Hemiciclo no hubo actividad.

A diferencia de lo que ocurría en el Senado hasta finales del pasado mes de enero, ayer fue posible caminar con libertad en todas las instalaciones del Senado, sin que elementos de Resguardo Parlamentario intentaran impedir el paso de los reporteros o insistieran en preguntar qué hacían en alguna área, como comenzó a ocurrir desde septiembre de 2024, cuando el morenista Adán Augusto López Hernández asumió el máximo poder en la Cámara alta.

La panista Lilly Téllez entregó ayer una petición formal a la Mesa Directiva, para que informe con detalle “¿quién o qué instancia específica —Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, Secretaría Administrativa u otra— tomó la decisión formal, por escrito, de destinar un espacio del Senado para la instalación de un salón de belleza?”.

Son 22 requerimientos entre los cuales pide le informe “¿con qué atribuciones legales y reglamentarias se autorizó destinar un espacio público del Senado a una actividad de carácter privado y no legislativo?; “se llevó a cabo una licitación pública, concurso, invitación restringida o cualquier otro procedimiento competitivo para otorgar la operación del salón? En caso negativo, explique con precisión la figura legal utilizada para su asignación directa”.

Téllez pide también a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado que le informe si “¿existió contrato de arrendamiento, concesión, comodato u otra figura jurídica? En caso afirmativo, indique monto de la renta, vigencia, condiciones y cuenta bancaria receptora.

En caso negativo, explique por qué se cedió un espacio público sin contraprestación económica.

Bajo qué razón social o nombre comercial operaba el salón? ¿Emitía facturas por los servicios prestados? Indique el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), régimen fiscal y si dichas facturas fueron entregadas o registradas ante alguna área del Senado”, solicita.

DIPUTADOS TAMBIÉN TIENEN SALÓN

La diputada morenista Sandra Anaya Villegas aseguró ayer que en la Cámara de Diputados también hay un salón de belleza que, afirmó, usan todas las fracciones parlamentarias.

Lo anterior, luego de intentar justificar a la senadora por Morelos Juanita Guerra Mena, quien fue sorprendida en una sesión de tinte en el Senado.

Pues mira, la verdad es que no puedo opinar, porque yo no sé si estaba en horas de sesión o no. O sea, no pudiera yo dar mi punto de vista. En la Cámara de Diputados hay un salón de belleza que está a disposición de todos los grupos parlamentarios, no solo de uno”, sostuvo.

La legisladora dijo que no podía opinar sobre si es correcto o no que los diputados y senadores tengan su propio salón de belleza, pero justificó que debido a sus largas jornadas de trabajo, no les da tiempo de llegar con un poco de arreglo personal, ya que incluso han tenido que pasar la noche en vela.

