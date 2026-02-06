Cesan a 16 trabajadores del del Poder Judicial por espiar, acosar y vejar

Bajo cargos que van desde el acoso sexual y la violencia psicológica hasta el uso de “espías” para vigilar a sus propios colegas, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fulminó a 16 trabajadores de la Unidad de Notificadores en la Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación (PJF), dejando un saldo de tres destituciones y 13 suspensiones de rigor.

La investigación, encabezada por el magistrado Rufino H. León Tovar, destapó una red de abusos donde dos jefes y 14 auxiliares no solo agredían verbalmente a sus subalternos, sino que montaron un sistema de vigilancia clandestina con fotografías y videos sin consentimiento.

El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas sustentó su indagatoria ante la Comisión de Disciplina con pruebas que demuestran que los servidores públicos denunciados ejercían, de manera reiterada, actos de violencia laboral en contra de sus compañeros de trabajo mediante el uso de lenguaje altisonante, así como comportamientos agresivos, amenazantes e intimidatorios.

Obran también en el expediente constancias probatorias de conductas de carácter misógino y de connotación sexual no consentida, que vulneraron la esfera íntima de las personas afectadas a través de contacto físico indebido. Además, quedó acreditado que los denunciados ejercían de forma sistemática acoso laboral, ya que grababan, fotografiaban, seguían y vigilaban a sus colegas y a un superior jerárquico sin su consentimiento.

Uno de los servidores públicos sancionados incurrió específicamente en conductas de acoso sexual al emitir comentarios y realizar acercamientos físicos no consentidos, lo que generó un entorno laboral hostil para una funcionaria judicial.

Finalmente, se demostró que los implicados empleaban indebidamente a personas ajenas al Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo notificaciones, con el fin de evadir sus responsabilidades laborales; asimismo, no acataban las órdenes de sus superiores y, en ocasiones, se presentaban a trabajar en condiciones inaceptables para el servicio público.

PROFESIONALISMO

La Comisión concluyó que los involucrados no preservaron el profesionalismo que exige la función judicial, por lo que resolvió sancionar a 13 servidores públicos con suspensiones de entre 30 y 90 días de su cargo actual, así como con la inhabilitación para el servicio público por un término de tres meses a un año. Otros tres servidores fueron destituidos de su cargo conforme a las causas previstas en la ley.

El magistrado Rufino H. León Tovar sostuvo que en el Poder Judicial de la Federación “ya no hay intocables”, por lo que se aplicará todo el peso de la ley a quienes realicen actos de maltrato.

EL DATO:

PROCESADOS

16 servidores públicos sancionados en total por el Tribunal de Disciplina Judicial.

3 funcionarios fueron destituidos de manera definitiva de sus cargos.

13 empleados recibieron suspensiones y penas de inhabilitación.

30 a 90 días es el periodo de suspensión impuesto a los implicados.

3 meses a 1 año es el tiempo que permanecerán inhabilitados para cualquier cargo público.

2 jefes de la Unidad de Notificadores involucrados en la red.

14 auxiliares de actuarios adscritos a Tribunales Colegiados sancionados.

cva*