Poder Judicial: café y nata ‘amargan’ la investidura de Aguilar

A pocos días de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentaran críticas por la compra de camionetas blindadas de 3.5 millones de pesos, Hugo Aguilar atizó la polémica sobre el máximo tribunal.

Una mujer y un hombre, colaboradores del presidente de la Corte, fueron captados agachándose y limpiándole los zapatos en la calle, previo a su ingreso al Teatro de la República para la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917.

Luego de que el material se vitalizó en redes, el ministro Aguilar justificó el gesto al asegurar que lo “tomó por sorpresa”.

A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde.

En su cuenta de X, aseguró que le dijo a la funcionaria, Amanda Pérez, que no continuara con la limpieza; sin embargo, en el video no se observa alguna reacción del ministro presidente.

Agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aun así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto”, agregó el togado.

DESEMPEÑO

Hugo Aguilar dijo que el hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado.

Es necesario decirlo: No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”, señaló.

“TENEMOS DERECHOS CONSAGRADOS”

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la ceremonia por el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917.

A través de sus redes sociales, la encargada de la política social del país recordó que los Programas de Bienestar son ya derechos consagrados en nuestra Carta Magna desde hace algunos años.

“Es un gusto y un honor acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Querétaro, en el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917. Hoy, los programas de Bienestar son derechos constitucionales para nuestro amado pueblo”, indicó.

Ariadna Montiel asistió al evento en el Teatro de la República, donde ocupó un lugar en el presídium como parte del gabinete legal de la primera mujer Presidenta de México.

-Ernesto Méndez

cva*