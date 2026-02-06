Sindicato de Trabajadores de la Educación pide alza de 13% a sueldos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) su Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, que incluye un incremento salarial de al menos 13%, la reforma a los regímenes pensionarios del ISSSTE y un nuevo sistema para la carrera magisterial.

El documento fue entregado por el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, al titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, en la sede de la dependencia federal, como resultado de la Octava Consulta Nacional, en la que participaron un millón 549 mil 60 trabajadores de la educación.

Cepeda Salas destacó que el pliego integra demandas económicas, laborales, sociales y profesionales del magisterio, así como compromisos con una educación de excelencia que contribuya al desarrollo y bienestar integral del país y al fortalecimiento de la educación pública nacional.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentran la reducción de la carga administrativa del personal docente; el fortalecimiento de la profesionalización permanente; la solución a problemas de infraestructura, mantenimiento y equipamiento en las escuelas; así como el pago oportuno de salarios y prestaciones y el abatimiento de rezagos en todos los niveles educativos, tanto para personal federal como estatal.

El PND también plantea la ampliación y fortalecimiento de políticas orientadas a la igualdad sustantiva, la equidad y la inclusión, además del combate y erradicación de cualquier forma de acoso, discriminación, hostigamiento y violencia dentro del Sistema Educativo Nacional.

CONTINÚAN BLOQUEOS DE LA CNTE

Por tercer día consecutivo, profesores de la CNTE de los niveles de secundarias técnicas y educación física, en paro de labores cerraron vialidades en la capital y ocuparon la caseta de peaje de San Pablo Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca.

-Patricia Briseño

cva*