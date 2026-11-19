La Universidad La Salle entregó el Galardón Profesionales con Valor 2026 a egresados de sus escuelas, quienes son líderes en distintas áreas como la iniciativa privada, emprendimiento, administración pública, responsabilidad social, academia y ciencia, entre otras.

En la categoría de iniciativa privada, recibieron el reconocimiento Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, y Alfredo Harp Helú, presidente de la Fundación Harp Helú, de manos del rector de la Universidad La Salle, Nestor Anaya Marín.

En un evento realizado en la Hacienda de los Morales, los egresados de escuelas lasallistas se refirieron a la formación académica, la disciplina y los valores inculcados en todos los niveles de enseñanza.

El licenciado Olegario Vázquez Aldir relató a Grupo Imagen y Excélsior que él estudió primaria, secundaria y bachillerato en escuelas lasallistas, base de su formación y de su compromiso con el valor del trabajo y el bien común.

“De los lasallistas aprendí muchas cosas, sobre todo valores fundamentales que han sido pilares indiscutibles en mi vida profesional; de ellos aprendí el valor de la humildad, el valor de la amistad, el valor del trabajo, de la disciplina.

“Y gracias a esos valores, como bien decía, pues realmente he podido construir lo que he hecho a lo largo de mi vida y quiero agradecerles nuevamente a los hermanos lasallistas”, señaló.

El presidente de Grupo Vazol escribió un pensamiento en el Libro de Personas Distinguidas de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad La Salle México.

“Siempre he creído que el verdadero valor y éxito no se mide por lo que logramos, sino por cómo lo logramos y por lo que somos capaces de hacer por los demás.

“El liderazgo exige preparación, carácter y determinación, pero sobre todo exige principios y valores. Gracias a La Salle por fincar esos valores en mi vida”, destacó.

El empresario Alfredo Harp Helú señaló que el lasallismo es una forma de vida que inculca ayudar a la gente y tener amor por México, valores que lo motivaron a crear la Fundación Harp Helú.

El empresario Alfredo Harp Helú, habló sobre los principios que lo motivaron a crear la Fundación Harp Helú. Elizabeth Velázquez

“No hay diferencia de religiones, ni de políticas, ni de profesiones. Tenemos que trabajar todos por México. México es el gran país que tenemos que cuidar y llevar el beneficio a todos”, indicó.

En la categoría de Academia y Ciencia, recibió el galardón el doctor José Manuel Arturo Ruano Aguilar, jefe de la División de Cirugía de Hospital Ángeles Lomas, oncólogo pediatra con más de tres décadas de trayectoria dedicada a la atención de niños y adolescentes con cáncer.

En la categoría de Academia y Ciencia, el galardón fue otorgado al doctor José Manuel Arturo Ruano Aguilar, jefe de la División de Cirugía del Hospital Ángeles Lomas. Elizabeth Velázquez

EJEMPLO Y VALORES

Con casi 121 años de presencia en México, a cargo de escuelas con los más altos estándares académicos, y 65 años de fundación de la Universidad La Salle México, la institución académica sigue los postulados del teólogo y pedagogo San Juan Bautista de La Salle.

El rector de la Universidad La Salle México, Nestor Anaya Marín, señaló que el reconocimiento a líderes formados por la institución académica busca resaltar que “han construido puentes” y que otros puedan seguir sus pasos a favor del bien de México.

“Ustedes permiten que otros circulen, es decir, cada vez que en la función pública abrimos una puerta, cada vez que como empresarios ofrecemos oportunidades de empleo digno, cada vez que desde el deporte inspiramos a los demás, a los niños, a los jóvenes, al esfuerzo”, comentó.

El rector de la Universidad La Salle México, Nestor Anaya Marín, y Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol. Mateo Reyes

Orador durante el evento, Rafael Gómez Nava, galardonado también con el reconocimiento Profesionales con Valor en el año 2023 y actual profesor en el IPADE Business School, reconoció la contribución de egresados lasallistas en el México actual.

“Con todo lo que ha hecho Grupo Vazol por México creo que naturalmente nos invita a pensar en el gran impacto que tiene la Universidad La Salle en la comunidad de México y, por supuesto, en el mundo”, expresó.