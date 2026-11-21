Luego del hallazgo de tres cuerpos en una fosa clandestina, habitantes de Tecomatlán, municipio de Ajacuba, en Hidalgo, exigieron a la alcaldesa Zitlaly Zúñiga Peña reforzar la seguridad y esclarecer las acciones emprendidas para atender la preocupación que prevalece entre las familias.

A nueve días del descubrimiento, ocurrido el pasado 12 de noviembre en un domicilio de la comunidad, los pobladores manifestaron su inquietud por la falta de información oficial y la ausencia de autoridades municipales.

Mediante un escrito dirigido a la presidenta municipal, los habitantes solicitaron que acuda personalmente a la localidad, para escuchar sus demandas y explicar las medidas implementadas tras el hallazgo.

Foto: Especial

Entre sus principales peticiones se encuentra la presentación de un plan de seguridad que contemple mayor vigilancia, acciones para prevenir delitos, así como información sobre la coordinación del gobierno municipal con autoridades estatales y federales.

Los ciudadanos señalaron que la falta de comunicación institucional ha incrementado la incertidumbre en la comunidad, por lo que consideraron necesario establecer un canal directo con la administración municipal.

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Asimismo, solicitaron una postura pública sobre los hechos y respuestas concretas que permitan conocer cómo se atenderá la situación de seguridad en Tecomatlán.

Los habitantes insistieron en que requieren el respaldo de sus autoridades para recuperar la tranquilidad, mientras persiste la preocupación por el hallazgo de los tres cuerpos.