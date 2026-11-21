Con una inversión aproximada de 432 millones de pesos ejercida entre 2021 y 2026, el Gobierno de Sonora ha ejecutado 520 acciones de construcción, rehabilitación y mejoramiento de instalaciones deportivas, parques y áreas verdes en diversos municipios, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. La estrategia busca ampliar el acceso al deporte, recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria.

El mandatario estatal destacó que estas obras, realizadas a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), forman parte de una política orientada a ofrecer a niñas, niños y jóvenes instalaciones adecuadas para la actividad física y la recreación familiar. Asimismo, subrayó que la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permite ampliar el alcance de estos proyectos en las distintas regiones de la entidad.

Como muestra de dicha colaboración federal, Sonora participa en el Programa Mundial Social, iniciativa que contempla la edificación de 53 canchas multifuncionales en siete municipios mediante una inversión autorizada cercana a los 17 millones de pesos, con el objetivo de fomentar el deporte y fortalecer el tejido social.

De acuerdo con el coordinador estatal del CECOP, Melitón Sánchez, tan solo durante 2026 se contrataron 66 obras deportivas y de áreas verdes en 11 municipios por un monto aproximado de 109 millones de pesos. Entre ellas sobresalen la rehabilitación del estadio de béisbol de Huépac, la unidad deportiva de Arivechi y el estadio Alberto “El Pelón” Moreno, en Rayón.

En el desglose regional del periodo 2021-2026, Hermosillo concentra 70 intervenciones con una inversión cercana a 108 millones de pesos, destacando las mejoras en la Unidad Deportiva Ley 57, el Campo 3 de La Sauceda y el polideportivo del Colegio de Bachilleres.

Por su parte, Cajeme suma 72 acciones por aproximadamente 92 millones de pesos, entre ellas el campo Ramón Cebreros y el parque Russo Vogel, además de 11 obras adicionales por 44 millones de pesos que incluyen el parque recreativo Matías Méndez, en Ciudad Obregón.