En el norte de Sinaloa se vivía una “paz narca”, muestra de ello es que, mientras en la capital ocurrían las refriegas entre Mayiza y Chapiza, Los Mochis, figuraba entre las 10 ciudades más seguras del país, pero esa relativa calma fue perturbada la noche del viernes con la violenta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Incluso, en los últimos años hubo un éxodo de los habitantes de Culiacán hacia Los Mochis, ciudades separadas por 200 kilómetros, muchas familias optaron por mudarse definitivamente para no vivir inmersas en un ambiente de violencia y otras viajaban los fines de semana para salir al parque, hacer compras o disfrutar vida nocturna con tranquilidad durante los días más cruentos de la violencia entre el Cártel de Sinaloa.

Afortunadamente, no todo fue negativo, esta situación ha generado un boom inmobiliario en Los Mochis, donde muchas personas de Culiacán rentaron o compraron propiedades.

Cecylhí Angulo González, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), reconoció que la demanda de residencias en venta, renta de departamento y casas, aumentó considerablemente, principalmente entre gente de Culiacán que llegó al norte de Sinaloa en búsqueda de tranquilidad.

El incremento también se ha visto reflejado en la venta de vehículos nuevos y seminuevos, principalmente modelos sedan; muchas familias han optado por estacionar sus camionetas y adquirir vehículos cerrados para las vueltas diarias, para mantener un bajo perfil y evitar ser despojados por criminales, que prefieren robar camionetas para cometer actos de violencia.

Además de lo doméstico, también la violencia por la batalla entre Chapiza y Mayiza hizo que más de 30 empresas cambiaran su sede de Culiacán hacia Los Mochis, de acuerdo con Cámaras Empresariales.

Los Mochis se mantiene dentro del top 10 de las ciudades de México con mejor percepción de seguridad, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondientes al tercer trimestre de 2026.