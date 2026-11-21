Al rendir su quinto Informe de Gobierno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió la reingeniería de la policía estatal Fuerza Civil con ocho nuevas divisiones, su equipamiento y la construcción de nuevos cuarteles, todo esto a través de la inversión de 35 mil millones de pesos.

El mandatario estatal arrancó la rendición de cuentas de su quinto año de gobierno al destacar el tema de seguridad, así como la reducción de homicidios.

Este mes de octubre fue el mejor de los últimos 30 años y no cantamos victoria seguimos blindando”, indicó.

Añadió que Fuerza Civil pasó de tres mil elementos a siete mil 500 y pronto se elevará el número a ocho mil.

En el tema de movilidad, destacó la construcción de las nuevas líneas del Metro, así como la reconstrucción de la Línea 2 que estaba deteriorada.

Estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener”, afirmó.

El jefe del ejecutivo estatal expuso que se renovó la Ecovía y además se realizó la reestructura del transporte público.

Foto: Especial

En el tema del agua, luego de que Nuevo León enfrentó un desabasto, el plan hídrico contempló nuevas presas, como la Presa El Cuchillo 2 que se acabó en nueve meses.

La modulación del agua, dijo, ha permitido el ahorro del agua.

Al hablar del tema de economía, García afirmó que Nuevo León ha destacado en el nearshoring, ya que el 76 por ciento de las empresas llegan a la entidad. También comentó que la inversión extranjera suma 140 billones de dólares.

El evento se celebró en el nuevo Parque del Agua, una de las obras insignias de su administración.

En su informe, el gobernador también destacó los eventos del Mundial y los proyectos que se realizaron para el Fan Fest que atrajo a 2.5 millones de visitantes a la entidad.