La Universidad Popular Autónoma de Veracruz opera en números rojos

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) atraviesa una severa crisis económica. De acuerdo con sus informes financieros oficiales al corte de mediados de 2026, la casa de estudios arrastra un pasivo total que supera los 34 millones de pesos, distribuido entre demandas laborales, impuestos retenidos no enterados y facturas pendientes.

El principal boquete financiero de la institución se litiga en los tribunales. La UPAV enfrenta 42 juicios —41 laborales por despidos o adeudos salariales, y uno civil— que en conjunto representan un compromiso económico de 31.8 millones de pesos.

Aunque la mayoría de los expedientes se acumularon en ejercicios anteriores, el monto continúa al alza: solo en el primer trimestre de 2026 se sumaron dos nuevas demandas que superan los 970 mil pesos. El grueso del pasivo contingente se concentra en un solo litigio iniciado en 2018, en el cual el actor exige 12.6 millones de pesos, cifra que equivale a casi el 40 % del total de la deuda legal.

La UPAV arrastra una deuda superior a los 34 MDP por juicios y retenciones no entregadas al SAT. Lourdes López

La casa de estudios arrastra un pasivo global superior a los 34 millones de pesos. Lourdes López

A las contingencias judiciales se añade un pasivo a corto plazo superior a los 2.2 millones de pesos por operaciones cotidianas que deben liquidarse en un plazo máximo de 30 días.

Entre los pendientes contables destacan:

1.7 millones de pesos en sueldos y prestaciones.

en sueldos y prestaciones. 296 mil pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta ( ISR ) retenido a trabajadores por honorarios y no entregado al SAT .

por concepto de Impuesto sobre la Renta ( ) retenido a trabajadores por honorarios y no entregado al . 118 mil pesos de Impuesto sobre Nómina adeudados a la Hacienda del Estado.

de Impuesto sobre Nómina adeudados a la Hacienda del Estado. 140 mil pesos a proveedores impagos desde diciembre de 2025.

Protestas docentes y disparidad en el gasto

El pasado jueves, docentes de la UPAV se manifestaron para exigir el pago completo de sus horas de clase trabajadas. Señalaron que existieron presiones para firmar contratos bajo la advertencia de que, para liquidar los salarios atrasados, la tarifa por hora se reduciría de 70 a 50 pesos.

A las inconformidades salariales se suman reclamos por la inequidad en el gasto interno. Mientras la universidad reporta falta de liquidez y mantiene adeudos fiscales, los reportes oficiales del Capítulo 1000 (Servicios Personales) revelan que en el primer semestre del año se erogaron 16.5 millones de pesos en "gratificaciones extraordinarias" para personal de diversas áreas administrativas.

El informe que detalla estas cifras fue elaborado por la Jefatura de Recursos Financieros, verificado por la Dirección de Administración y Finanzas, y cuenta con la firma del rector de la UPAV, Rodolfo Torres Velázquez.

En días recientes, el secretario de Finanzas, Miguel Reyes, advirtió que la UPAV enfrenta una investigación por lavado de dinero que arrastra a diferentes administraciones gubernamentales.