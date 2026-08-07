Tráiler sin frenos choca contra 8 vehículos en Aguascalientes

Un tráiler, presuntamente sin frenos, provocó dos accidentes en los que impactó un total de siete vehículos y una unidad de transporte público, dejando 21 personas con lesiones menores, solo una de ellas requirió traslado a un hospital.

Los hechos se registraron este viernes, cuando el tráiler sin frenos primero impactó siete vehículos que estaban detenidos en un semáforo sobre la avenida Siglo XXI, en el cruce con la salida a San Luis Potosí, en Aguascalientes.

Estábamos todos estacionados esperando el verde y empezaron a pitar. Vimos por el retrovisor y venía un tráiler rojo a bastante velocidad. Todos empezamos a virar, pero aun así se llevó los dos carriles de en medio, nos abrió y nos pegó a todos", dijo Claudia Guevara, una de las afectadas.

Foto: Especial

De milagro, los tripulantes de los vehículos resultaron con lesiones menores, sin requerir traslado a un hospital. Solo una persona fue llevada a un hospital al presentar una luxación en una de sus extremidades.

Al llegar encontramos a 13 personas de diferentes vehículos lesionadas; sin embargo, eran lesiones que no ponían en riesgo su vida. Fueron atendidas ahí inmediatamente", expreso Miguel Murillo, comandante de Bomberos de Aguascalientes.

El tráiler, cargado con maíz, siguió su camino y provocó otro accidente metros adelante al impactarse contra una combi que trasladaba a ocho pasajeros, quienes afortunadamente resultaron con lesiones menores, sin requerir traslado a hospitales.

Foto: Especial

Vino tratando de guarnecer hacia un lado para tratar de pararse. Logra cruzar este crucero, que es muy concurrido, impacta una combi de transporte público por la parte trasera y aquí es donde al final se para".

En el sitio del segundo accidente el chofer fue detenido.