Sagrado Corazón, una película que busca responder al vacío del mundo moderno

La película “Sagrado Corazón, su reino no tendrá fin” fue presentada este viernes en Puebla, donde se dieron a conocer los detalles de la producción que llegará próximamente a las salas de cine mexicanas.

La cinta, cuyo título original es Sacré Cœur, es una producción francesa dirigida por los cineastas Sabrina y Steven J. Gunnell. Se trata de un docudrama que combina investigación histórica, recreaciones y testimonios contemporáneos para abordar una tradición religiosa con más de tres siglos de historia.

Una historia que comienza en la Francia del siglo XVII

La película parte de las revelaciones atribuidas a Santa Margarita María de Alacoque en la Francia del siglo XVII y recorre más de 350 años de historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Sin limitarse a una aproximación histórica o religiosa, la producción plantea una reflexión sobre algunas de las problemáticas que acompañan la vida contemporánea: la soledad, la ansiedad, el agotamiento y la búsqueda de paz.

A través de distintos testimonios, la cinta presenta historias de personas con perfiles diversos, entre ellas un músico, una futbolista y un militar, para explorar cómo enfrentan sus propias circunstancias y su relación con la fe.

Una producción que tuvo éxito en Francia

De acuerdo con la información de distribución, Sagrado Corazón, su reino no tendrá fin logró reunir a más de 500 mil espectadores en Francia antes de ser doblada al español y comenzar su distribución internacional.

La película tiene una duración aproximada de 95 a 98 minutos y llegará a México bajo el sello +QUE CINE de Cinépolis, con distribución de Dos Corazones Films.

Su propuesta busca acercar al público a una historia de fe, pero también colocar en el centro preguntas relacionadas con la vida cotidiana: qué ocurre cuando, a pesar de estar permanentemente conectados, las personas experimentan vacío, cansancio o soledad. “

Sagrado Corazón” llegará a los cines el 27 de agosto

“Sagrado Corazón, su reino no tendrá fin” tendrá su estreno comercial nacional el 27 de agosto, con presencia prevista en más de 150 salas de cine en México.

Más allá de su contenido religioso, la producción plantea una invitación a reflexionar sobre la necesidad de encontrar descanso, sentirse amado y transformar esa experiencia en una forma de relacionarse con los demás.