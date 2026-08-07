Claudia Sheinbaum encabeza entrega de Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan

Al encabezar la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Naucalpan, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que es dentro de la Cuarta Transformación donde más se reconoce el papel de las mexicanas. En el país, cerca de 3 millones de mujeres reciben este apoyo económico, de las cuales 361 mil residen en el Estado de México y casi 20 mil en territorio naucalpense.

Durante el acto oficial, la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó el valor de la equidad de género como pilar democrático. “Que nunca nos hagan menos, las mujeres somos personas y tenemos derechos como todas y todos en nuestro país. Eso es parte de la libertad, es parte de la democracia, es parte también de la soberanía y es parte también de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseveró la mandataria.

Asimismo, Sheinbaum Pardo recordó que su administración ha implementado acciones complementarias en favor del sector, tales como la iniciativa de igualdad sustantiva en la Constitución, la distribución de 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres, la apertura del número telefónico 079 para denunciar casos de violencia y la puesta en marcha de más de mil Centros LIBRE a nivel nacional.

En cuanto a la infraestructura local, la presidenta anunció que Naucalpan se integrará al programa federal de bacheo para la rehabilitación de vialidades en coordinación con el Ayuntamiento. Este proyecto se suma a obras en desarrollo como la Línea 3 del Mexicable y la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En el evento estuvieron presentes la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, y la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.