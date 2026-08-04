¡Orgullo veracruzano! Emiliano Fernández gana oro en Olimpiada de Matemáticas en Bulgaria

El veracruzano Emiliano Fernández Almazán, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), obtuvo la medalla de oro y el Grand First Prize en la International Mathematics Competition for University Students (IMC 2026), realizada en Bulgaria, uno de los certámenes universitarios más competitivos del mundo.

Fernández se ubicó entre los 10 primeros lugares de la clasificación general tras resolver con puntuación perfecta ocho de los 10 problemas del examen, en una competencia en la que participaron más de 450 estudiantes de 47 países.

Es el primer veracruzano en alcanzar este resultado y el mejor desempeño histórico de un representante de México en la competencia.

Autoridades universitarias destacaron que este logro posiciona a la Universidad Veracruzana en el ámbito internacional de la formación matemática avanzada y abre camino para que más jóvenes mexicanos accedan a circuitos académicos de alto rendimiento.