CFE invertirá más de 13 mil MDP para modernizar la red eléctrica en Sonora

Con una inversión superior a los 13 mil millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejecutará una cartera de proyectos de transmisión, distribución, transformación y modernización de redes en Sonora. La estrategia, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, busca acompañar el acelerado crecimiento industrial, comercial y habitacional que registra la entidad.

En el marco de una jornada de trabajo con autoridades municipales y sectores productivos, se detalló que las obras incluyen nuevas subestaciones, ampliaciones de capacidad y proyectos asociados a la Planta Solar de Puerto Peñasco. Esta última infraestructura, de un gigawatt de capacidad y dos mil hectáreas de paneles, se encuentra en su etapa final y permitirá mantener un subsidio anual de mil 960 millones de pesos al consumo eléctrico de las familias sonorenses.

El gobernador Alfonso Durazo enfatizó la urgencia de canalizar esta capacidad a los puntos de mayor consumo urbano e industrial. “Aunque Sonora cuenta con excedentes de generación por el crecimiento de las energías limpias, es necesario fortalecer las redes de distribución al interior de las ciudades”, declaró el mandatario, señalando como prioridades de atención a Hermosillo, Nogales, Guaymas y Cajeme. Asimismo, instó a revisar la infraestructura en los municipios serranos.

Por su parte, Javier Maldonado Ramos, director de Operación de la CFE, confirmó la apertura de canales directos con el sector privado para planificar la infraestructura con base en las proyecciones de inversión. El plan estatal se suma a otros avances económicos en la entidad, como el crecimiento industrial mensual de 5.5 por ciento reportado por el INEGI en febrero de 2026 y la colocación de la primera piedra del Centro Integral Ganadero, obra que contó con un financiamiento federal de 471 millones de pesos.