UNAM sostiene anulación de exámenes: "No se cancelan sin evidencia", afirma abogado general

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no cancela exámenes de ingreso “sin evidencia”, reiteró el abogado general de la institución, Hugo Concha Cantú, al referirse a los casos de aspirantes cuya evaluación fue anulada durante el proceso de admisión a licenciatura 2026.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), Concha Cantú sostuvo que las cancelaciones obedecieron a evidencias de conductas irregulares y no a una mera presunción.

La declaración ocurre luego de que algunos aspirantes cuyos exámenes fueron cancelados acudieron a las revisiones individuales de sus casos y cuestionaron las evidencias que les fueron presentadas. Algunos jóvenes han señalado que durante la aplicación no recibieron llamadas de atención y que, en las citas, les fueron mostrados fragmentos de las grabaciones que, a su juicio, no acreditaban una conducta que justificara la cancelación.

El abogado general recordó que los aspirantes cuyos exámenes fueron cancelados cuentan con un procedimiento para solicitar la revisión de su caso, a través del cual pueden conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación de la Universidad.

“No fue un solo desvío”

Este martes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas reforzó la postura de la Universidad al asegurar que los casos cancelados están sustentados en evidencia y que la institución cuenta con las grabaciones completas de las aplicaciones.

“Hasta donde yo sé, está plenamente documentada la irregularidad, se tiene el video completo y, pues, no fue un solo desvío”, afirmó.

Lomelí explicó además que un desvío de mirada o una conducta que se salga del patrón no implica, por sí misma, la cancelación inmediata del examen.

“Cuando hay algún desvío o alguna actitud que se sale del patrón, no hay una cancelación, hay una llamada de atención, y es hasta cierto número de llamadas de atención cuando ya se cancela el examen”, señaló.

Cuestionado sobre los aspirantes que aseguran que no recibieron ninguna llamada de atención durante la aplicación, el rector dijo que los casos tendrían que revisarse individualmente, aunque sostuvo que, de acuerdo con la información que tiene, las cancelaciones están respaldadas por las evidencias obtenidas durante los exámenes.