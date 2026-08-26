Examen en línea de la UNAM registraba anomalías desde 2025 en 9 de cada 10 admitidos

Meses antes de la controversia por el examen de ingreso a licenciatura de 2026, la UNAM ya había registrado resultados estadísticamente atípicos en una prueba de admisión aplicada en línea.

Así lo identifica un análisis del actuario y matemático Arturo Erdély, realizado a partir de datos públicos de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE-UNAM), sobre los resultados de la convocatoria de noviembre de 2025 para las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Esa convocatoria representa un antecedente relevante porque fue la primera ocasión en que el examen de admisión para estas modalidades se aplicó en línea.

Erdély comparó la distribución de aciertos registrada en 2025 con el comportamiento observado entre 2020 y 2024 y encontró una diferencia significativa, particularmente en los puntajes altos.

Para profundizar en el comportamiento de los resultados, analizó el caso de la licenciatura en Administración, modalidad abierta, de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria.

Mientras que las distribuciones de aciertos de 2020 a 2024 muestran comportamientos similares entre sí, en 2025 se observa una separación respecto de ese patrón histórico a partir de los 80 aciertos.

Mediante modelos probabilísticos, Erdély estimó que el resultado de 2025 puede descomponerse en dos componentes: uno congruente con el comportamiento histórico, que representa 70.7 por ciento, y otro estadísticamente atípico, con un peso de 29.3 por ciento.

Es decir, de acuerdo con su modelo, cerca de tres de cada 10 aspirantes que presentaron el examen para Administración abierta en esa convocatoria tuvieron un comportamiento que se apartó de la distribución histórica observada entre 2020 y 2024.

Pero la diferencia se vuelve mucho más pronunciada al observar únicamente a quienes consiguieron un lugar.

En esa convocatoria, el puntaje mínimo para ingresar a Administración en modalidad abierta fue de 93 aciertos. Al cruzar ese umbral con la estimación de los modelos probabilísticos, Erdély calcula que aproximadamente nueve de cada 10 admitidos corresponderían al componente estadísticamente atípico.

El resultado no significa que esos aspirantes hayan cometido una irregularidad, ni que el modelo permita determinar por sí solo que hubo fraude. Lo que identifica es una distribución de resultados que, estadísticamente, se aparta del comportamiento registrado en los cinco años anteriores.

El hallazgo coloca un antecedente previo a la actual controversia por el examen de admisión en línea de la UNAM: las señales de un comportamiento atípico ya aparecían desde noviembre de 2025, en un proceso distinto al concurso de selección para licenciatura de 2026 que detonó la actual revisión de resultados.

La pregunta que abre el análisis de Erdély es si ese comportamiento fue identificado por la Universidad en su momento y si los resultados de noviembre de 2025 fueron considerados antes de que la institución volviera a utilizar un examen de admisión en línea en el proceso de 2026.