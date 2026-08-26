Cabaña del Mencho hoy pareciera que nada hubiera ocurrido

Han pasado seis meses tras ser abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Regresamos a la que fue su última guarida: la cabaña del exclusivo desarrollo residencial Tapalpa Country Club. Hoy pareciera que nada hubiera ocurrido.

A diferencia de aquel 24 de febrero, cuando ingresamos a lo que fue su última guarida, la puerta que fue forzada por las fuerzas federales el 22 de febrero. Hoy está reparada y hay un tapete para ingresar al domicilio.

En el exterior, hay tres grandes botes de basura, una escoba y hasta un recogedor. Por una de las ventanas es posible observar un trapeador de color rosa.

Reproducir Cabaña del Mencho

A pesar de la temporada de lluvias, los jardines que rodean la cabaña se observan recortados y, en la parte posterior donde había dos grandes piedras de cantera talladas con la imagen de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, ya no se observan a simple vista.

La cabaña donde estuvo El Mecho, sigue sin ningún sello. Mientras, en el resto del fraccionamiento, las actividades se desarrollan de manera cotidiana. Y a menos de un kilómetro donde fue el enfrentamiento, la lluvia ha hecho que el cerro se llene de vegetación.

Reproducir Cabaña del Mencho

Mientras el turismo en Tapalpa, sufre las consecuencias del pasado 22 de febrero.

Un 80, un 70 por ciento. No sé si sea por la economía o por lo que pasó en febrero; lo poquito que cae lo vamos administrando”, comerciante.

Mientras, los habitantes aseguran que sigue la presencia del crimen organizado en la zona.