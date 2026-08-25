"Ya están adentro, no se puede hacer nada": UNAM mantendrá a alumnos que hicieron trampa en 2025

Luego de que un análisis del matemático Arturo Erdély reveló que nueve de cada 10 admitidos en la convocatoria en línea para las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) 2025 obtuvieron puntajes estadísticamente atípicos, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, descartó sancionar o dar de baja a los universitarios actualmente matriculados.

Cuestionado por Excélsior sobre los casos de alumnos que recibieron "algún tipo de ayuda" en su evaluación de ingreso, Lomelí Vanegas aseveró que "ahí ya no se puede hacer nada" y deberán permanecer en sus carreras, posición que contrasta con la rigidez aplicada a los aspirantes a quienes se les canceló la prueba de admisión.

“Ahí este... pues ya están adentro, pero sí sí es un dato importante para la comisión, para el deslinde de responsabilidades”.

Al preguntarle si habría alguna modificación en la matrícula de los universitarios en activo si se comprueba que incurrieron en trampas o irregularidades, el rector reconoció que permanecerán en la institución.

“Ahí ya no se puede hacer nada, pero al final pues estos estudiantes tendrán que hacer un doble esfuerzo porque si en un momento dado tuvieron algún tipo de ayuda para ingresar, pues ahora van a tener que hacer frente a la exigencia académica que corresponde a los estudios”.

Postura frente a aspirantes con examen cancelado

En contraste con la tolerancia mostrada hacia los estudiantes ya inscritos que obtuvieron "ayuda", el rector de la máxima casa de estudios justificó la firmeza con la que la Universidad sostuvo la anulación de exámenes a los aspirantes a licenciatura 2026 que acudieron a aclarar sus casos a las oficinas ubicadas en la Avenida del Aspirante.

Lomelí Vanegas aseguró que en los casos de cancelación reciente existen expedientes en video que respaldan la decisión de la autoridad escolar..

“Hasta donde yo sé, está plenamente documentada la irregularidad. Se tiene el video completo y pues no fue un solo desvío. De hecho, cuando hay algún desvío o alguna actitud que se sale del patrón, no hay una cancelación, hay una llamada de atención y es hasta cierto número de llamadas de atención cuando se cancela el examen”, explicó.

Ante los reclamos de los aspirantes sancionados que afirman no haber recibido advertencias durante la realización de la prueba en línea, como Excélsior publicó este martes, el rector los minimizó.

“Habría que revisar, pero yo hasta donde yo sé, ese es el caso. Son, a final de cuentas, evidencias que están este... sustentadas en los videos”.