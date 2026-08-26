EU envía a Guatemala a otros 150 mexicanos; “nos tratan como criminales”

TAPACHULA, Chis.— Javier, originario de Matamoros, contaba con seis meses de estar trabajando en Estados Unidos en el ramo de la construcción cuando fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y después deportado y se enteró que estaba en Guatemala cuando el avión aterrizó.

En menos de tres días, durante la madrugada o durante la noche, han arribado al aeropuerto de Guatemala casi 150 mexicanos, sin papeles que acrediten su nacionalidad y sin dinero.

A muchos de los deportados los detuvo el grupo ICE, cuando iban a sus trabajos, caminaban por la calle o se encontraban de paseo.

A bordo de autobuses del Instituto nacional de Migración (INM) son trasladados hasta la ciudad de Tapachula.

Una vez en esa zona de Chiapas, los ingresan al albergue para deportados y esperan tres días, les entregan una ayuda económica para volver a sus lugares de origen en México.

Para algunos deportados se convierte en un calvario y consideran que los envían a Guatemala para evitar regresar a Estados Unidos.

Javier, contaba con seis años en Estados Unidos; no fue avisado que sería deportado hasta Guatemala, esposado lo subieron al avión y le dijeron que estaban en territorio guatemalteco cuando el avión aterrizó, posteriormente personal de migración de Guatemala, los entregaron a la migración mexicana.

“Es lo único que se gana trabajando honradamente, nos tratan por criminales, vea. Guatemala nos acogieron bien y aquí también; no nos dijeron que nos trasladarían a Guatemala, nos expulsan y nos llevan y ya”, dijo en entrevista para Excélsior y aseguró que buscará regresar a Estados Unidos cuando no esté Donald Trump.

El gobierno de Guatemala, dio a conocer que mantiene un acuerdo con su vecino México para recibir a los deportados y luego regresarlos por tierra hasta Tapachula.

A la fecha suman más de 2 mil 500 ciudadanos mexicanos. El traslado del aeropuerto de Guatemala hasta Suchiate, se realiza en autobuses proporcionado por el Instituto Nacional de Migración.

Este medio informó la semana pasada que el gobierno de Estados Unidos ha estado deportando a cientos de migrantes mexicanos a países centroamericanos desde hace meses, una medida sin precedentes.